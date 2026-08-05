14 августа в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставка «Архитектура мифа: Металл, Камень и Цвет» – специальный проект, основной целью которого стала презентация для зрителей некоторых особенностей московской и петербургской скульптуры конца ХХ – начала ХХI века. Она объединяет четырёх представителей современной петербургской и московской пластики — Александра Гордина (род. 1941), Дмитрия Вердияну (род. 1954), Павла Игнатьева (род. 1973) и Владимира Колесникова (род. 1954). Несмотря на разницу в художественных школах, этих мастеров роднит фундаментальный подход к скульптуре как к архитектуре смыслов. Проект исследует то, как вечные мифологические сюжеты и классические формы трансформируются под воздействием современного взгляда на материал, превращаясь из музейной классики в живой диалог со зрителем. Название выставки отражает три стихии, которыми виртуозно владеют авторы: холодный конструктивизм металла, теплую телесность камня и декоративную экспрессию цвета. Авторы принадлежат к трём поколениям людей, рождённых в СССР, чьё творчество сформировалось на основе крепких классических скульптурных традиций. И каждый из них по-своему вносит в традиционную пластику те или иные новаторские решения.

Выставка построена на контрастных сопоставлениях. Гордин в своем творчестве исследует выразительные возможности металла, выходя за рамки традиционной скульптуры. В работе «Металлическая графика» (2010) он использует не только выразительные возможности самого металла, но и свето-теневую игру, создающую эффект вибрации и внутреннего движения. В зависимости от освещения рельефы могут менять свой облик. Работы из этой серии существуют на стыке скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. В композиции «Леда и лебедь» (2012) тяжесть металла контрастирует с хрупкой прозрачностью стеклянного блока. Пронизанные воздухом фигуры заставляют зрителя переключить оптику с физического на символическое, тогда как устойчивые и заземляющие формы «Звонарей» становятся зрительным якорем в пространстве.

Скульптуры Вердияну демонстрируют аскетичную мощь камня, выразительность которого рождается из цельности формы, требующей тишины и внимания созерцания. В скульптурах «Летящая беременная» (1996), «Сидящая беременная» (2004), например, мы видим воплощение покоя и сосредоточенности. Почти архаичные формы, которым как нельзя лучше соответствует гранит, отсылают к древним культовым статуям, подчёркивая вневременной характер темы. Каждая скульптура — это самостоятельный образ, но вместе они складываются в целостное размышление о таинстве жизни и силе женского начала. В композиции «Инь и Ян (борьба)» (2007) Вердияну визуализирует диалектику единства и противостояния. Динамичные, перетекающие друг в друга объёмы создают образ непрерывного движения: в их сцеплении читается и напряжение борьбы, и неизбежность взаимопроникновения противоположностей. Грубоватая, «живая» поверхность известняка усиливает ощущение стихийности процесса, а асимметрия композиции подчёркивает неустойчивость равновесия — состояние, в котором рождается развитие.

Владимир Колесников в своих работах виртуозно играет с пространством, приглашая зрителей к встрече с узнаваемыми историческими и культурными персонажами. Его скульптуры посвящены как конкретным событиям — например, приземлению Юрия Гагарина на самолёте ИЛ-18 во Внуково («Встреча Гагарина в аэропорту в 1961 году», 2021), — так и выдающимся фигурам российского искусства и литературы: Александру Пушкину («Пушкин на Кавказе», 2021), Николаю Гоголю («Гоголь в Риме», 2021), Фёдору Достоевскому («Достоевский в Баден-Бадене», 2017), Антону Чехову («Чехов на Сахалине», 2015). Колесников предлагает неожиданное прочтение этих личностей и провоцирует на переосмысление привычных образов.

Особое место в экспозиции занимает инсталляция Павла Игнатьева «Сублимация детских страхов» (2026), созданная специально для выставки. Парад двигающихся подушек — от самой маленькой до огромной, застревающей в дверном проёме, — воздействует на зрителя не только визуально, но и тактильно, превращая знакомый с детства предмет в инструмент рефлексии. Художник использует эту форму, чтобы исследовать механизмы психологической защиты, формирующиеся у взрослого человека на основе детских переживаний. Контрапунктом к этой работе становится видеопроекция «Барабанщик», которая усиливает у зрителя состояние тревоги.

14 АВГУСТА – 27 СЕНТЯБРЯ, 2026

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков