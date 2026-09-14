В Ленобласти мужчина стрелял в воздух на территории своего участка

Накануне днем, 13 сентября около 15:15 в дежурную часть полиции поступила информация о конфликте с использованием оружия на территории частного домовладения, расположенного по дороге в Каменку в Выборгском районе Петербурга.

Выяснилось, что на участок проник посторонний мужчина. В ответ на это 47-летний хозяин дома применил травматический пистолет, произведя выстрел вверх. В результате инцидента пострадавших нет.

Прибывшие на место стражи порядка задержали владельца оружия по подозрению в совершении правонарушения. Во время задержания пистолет был изъят.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Его поместили в спецприемник для задержанных.