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Питерец.ру » Культура » Спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены»

Спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
12 сентября спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены» (Невский пр., д. 100)

На постановку этого искрометного и поистине талантливого спектакля, который будет показан 12 сентября в Колизей Арене Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Точеная пластика фламенко по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и авторского видеоряда.

В интернете и СМИ опубликованы десятки восторженных отзывов зрителей и критиков, единогласно заявивших, что спектакль-фламенко «Фрида» – это уникальное явление театрального искусства, которое нельзя пропустить, что авторам и исполнителям удалось создать зрелище, которое от первой до последней минуты держит зал в напряжении и восхищении.

В спектакле задействованы лучшие исполнители фламенко в России: вокал, гитара, перкуссия. Татьяна Шишкова — единственная вокалистка в России, владеющая фламенко на профессиональном уровне.

В ролях: Наталья Зайкова (танец), Константин Фролов (танец), Татьяна Шишкова (вокал), Владимир Слободин (гитара), Алексей Парфёнов (гитара), Сергей Коняев (перкуссия), Вячеслав Кусков (фортепиано). Автор и режиссер: Наталья Зайкова

Начало в 19.00

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