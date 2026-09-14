В Светогорске тушили пожар в подвале школы

Сегодня утром, 14 сентября около 8:50 в экстренные службы Выборгского района Ленинградской области поступила информация о возгорании в здании школы, расположенном на Рощинской улице в городе Светогорск. Очаг огня находился в подвальном помещении, где горела мебель и вещи на площади около двух квадратных метров.

Все учащиеся и работники учебного заведения были оперативно выведены из здания. Сведений о пострадавших нет.

К 9:30 утра огонь удалось взять под контроль. Пожар ликвидировали дежурные расчёты 108-й пожарной части и 95-й пожарно-спасательной части местного гарнизона.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента.