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Питерец.ру » Происшествия » В Светогорске тушили пожар в подвале школы

В Светогорске тушили пожар в подвале школы

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Светогорске, в Выборгском районе Ленобласти потушили пожар на площади два квадратных метра в подвале школы

Сегодня утром, 14 сентября около 8:50 в экстренные службы Выборгского района Ленинградской области поступила информация о возгорании в здании школы, расположенном на Рощинской улице в городе Светогорск. Очаг огня находился в подвальном помещении, где горела мебель и вещи на площади около двух квадратных метров.

Все учащиеся и работники учебного заведения были оперативно выведены из здания. Сведений о пострадавших нет.

К 9:30 утра огонь удалось взять под контроль. Пожар ликвидировали дежурные расчёты 108-й пожарной части и 95-й пожарно-спасательной части местного гарнизона.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, пожар
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