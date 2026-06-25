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Питерец.ру » Культура » «Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала

«Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Пресс-служба Пятого канала
Пятый канал специально к празднику выпускников «Алые паруса» представляет одноимённую анимационную премьеру

Пятый канал специально к празднику выпускников «Алые паруса» представляет одноимённую анимационную премьеру, в которой классика обретает новое дыхание. История Ассоль и Грэя оживает в формате мультфильма. Проект создан с использованием инструментов искусственного интеллекта по мотивам легендарной повести-феерии Александра Грина.

Этот анимационный сериал – новое художественное измерение знакомого сюжета. Художники компьютерной графики с помощью инструментов искусственного интеллекта создали уникальный визуальный язык. Каждый кадр наполнен магией гриновской повести-феерии. Одновременно фильм отражает настроение современной молодежи и откликается на вопросы, которые волнуют многих вчерашних школьников.

Образы героев, свет, фактуры и пластика позволяют по-новому почувствовать глубину истории о мечте, вере и внутренней силе. При этом сюжет остаётся близким и понятным зрителю любого поколения.

Анимационный сериал состоит из шести коротких эпизодов продолжительностью до двух минут. Первая серия погружает зрителя в атмосферу сурового мира, где маленькая Ассоль сталкивается с первой утратой и учится сохранять внутренний свет вопреки обстоятельствам. Визуальный язык проекта подчёркивает контраст между холодной реальностью и тёплой надеждой, которая становится главной опорой героини.

Каждая серия – часть повествования и эмоциональное послание выпускникам. В мультфильме звучат важные смыслы и напутствия:

– всегда оставаться собой;

– не позволять обстоятельствам определять свою судьбу и смело идти к мечте, даже если путь кажется сложным;

– иногда случайная встреча может изменить целую жизнь;

– чудеса случаются с теми, кто умеет ждать и верить;

– иногда люди смеются над мечтой только потому, что сами давно перестали верить в чудеса;

– чудеса рождаются тогда, когда люди создают их своими руками.

Анимационный проект выходит в официальных аккаунтах Пятого канала в социальных сетях по две серии ежедневно. Мультфильм станет ещё одним важным элементом праздника – истории о том, что чудо возможно для каждого, кто в него искренне верит.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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