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Питерец.ру » Общество » Поезд в будущее и корабль мечты: чем удивит сцена «Алых парусов-2026»

Поезд в будущее и корабль мечты: чем удивит сцена «Алых парусов-2026»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Пресс-служба Пятого канала
Вечером 27 июня сцена на Дворцовой площади снова удивит своим образом и размахом и превратится в пространство, где рождаются мечты.

Русский авангард и конструктивизм, масштабные декорации, сложная инженерная конструкция сцены, сразу две крыши, перрон, верфи и скоростной поезд. Вечером 27 июня сцена на Дворцовой площади снова удивит своим образом и размахом и превратится в пространство, где рождаются мечты.

Центральным образом сценографии станет портал – собирательный символ, в котором соединятся черты вокзала, порта, причала и перрона. Он олицетворяет точку начала большого пути к мечте. Пространство сцены выстроено как динамичный «город», устремлённый вперёд, а портал связывает прошлое, настоящее и будущее и напоминает, что каждый шаг – это часть большого пути.

Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса»:

– На Дворцовой площади развёрнута площадка по строительству сценического комплекса. Всё выглядит как на настоящей стройке здания: работают монтажники, спецтехника, краны, манипуляторы. За визуальной лёгкостью и красотой архитектуры сцены стоит сложнейшая инженерная основа. Прежде всего, сцена – это технологическое сооружение, где всё продумано до мельчайших деталей: силовые конструкции, механизмы, оборудование, экранные поверхности и декоративные элементы – всё интегрировано в единый инженерный проект.

Конструкция сцены впечатляет масштабом: площадь застройки почти вдвое больше, чем в прошлом году, высота отдельных элементов превышает 30 метров, а экранные поверхности сложной формы занимают более 1000 квадратных метров. Экраны станут не просто фоном, а полноценными участниками действия: радиусные, раздвижные, уходящие в перспективу, они будут формировать живую среду и менять её в реальном времени. Один из экранов, установленный на высоте 22 метра, выполнен в форме паруса. Цветовая гамма сценического комплекса выдержана в холодных тонах и отсылает к водной стихии.

Николай Орлов, художник-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса»:

– Традиционно в сценографии всегда присутствует образ корабля как главного символа праздника. В этом году мы используем декорацию, которая напоминает трубу парохода. Отдельный элемент включает в себя очертания мачты и маяка.

На изготовление ферм сцены и части декораций ушло 8,5 тонн металла. При этом инженеры постарались максимально облегчить конструкции, чтобы обеспечить комфорт и безопасность артистов, а также их свободное перемещение по сцене. Использовались современные технологии: 3D-резка, фрезеровка с ЧПУ, композитные материалы, пенополистирол и специальная эмаль для покрытия. Все декорации прошли предварительное тестирование – сначала на компьютерных моделях, затем на площадке – на мобильность и удобство эксплуатации.

Зрители увидят прибытие на перрон «поезда будущего» с пассажирами. Он построен почти в натуральную величину – его длина составляет 15 метров. Для транспортировки из Москвы в Петербург конструкцию разобрали на 16 частей, а на Дворцовой площади в течение пяти дней заново собирали и тестировали, чтобы во время праздника вагон выходил из депо с заданной скоростью. Этот поезд станет не просто эффектной декорацией, а образом движения – туда, где впереди всё возможно. У ведущих в этом году также появится свой транспорт.

Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые Паруса»:

– Пары ведущих будут двигаться по подиуму, словно плыть на бумажном кораблике. Это специальная передвижная платформа на радиоуправлении – без проводов и рельсов.

В финале символический корабль мечты будет рождаться на глазах выпускников на верфи. Он появится из детского рисунка, начнёт расти и затем отправится в большое плавание – туда, где у каждого своя история, свой путь и своя мечта.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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