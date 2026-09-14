Морской вокзал на Васильевском острове взят под государственную охрану

Морской вокзал, расположенный в историческом районе Гавань на юго-западе Васильевского острова, официально внесён в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Процедура, начатая весной прошлого года, была завершена специалистами КГИОП: тогда это уникальное сооружение ленинградского модернизма признали выявленным памятником. Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила его исключительность и оригинальность архитектурных решений, применённых при возведении.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что город бережно сохраняет наследие всех исторических периодов. Он напомнил, что архитекторы 1960–1980-х годов создали множество выдающихся зданий, и за последние годы под охрану взяты Театр юного зрителя, пятый корпус ЛЭТИ, дом-мастерская Михаила Аникушина, яхт-клуб на Петровском острове и Дворец спортивных игр «Зенит». Теперь этот перечень дополнил Морской вокзал — ключевая архитектурная доминанта морского побережья Васильевского острова.

Здание построено в 1977–1984 годах по проекту 12-й мастерской ЛенНИИпроекта под руководством зодчего Виталия Сохина. Главная особенность — алюминиевые фасадные панели, напоминающие паруса. Авторам удалось защитить это новаторское решение, которое современники считали отходом от классических традиций.

Ещё один важный элемент — башня со шпилем, увенчанным корабликом, что отсылает к Адмиралтейству, построенному Андреяном Захаровым в начале XIX века. Проект получил высокую оценку, а его создатели в 1984 году были удостоены Государственной премии СССР.