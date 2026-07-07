ента новостей

21:07
В Петербурге на куполе строящегося храма Воскресения Христова установили крест
21:01
Беглов поручение о воссоздании Дома Ропса на Петровской косе
15:46
На трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти введут реверсивное движение
15:38
Выставка «Безграничные возможности тела»
12:21
В Ленобласти сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного лихача
12:14
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Дома Ропса»
12:06
В Невском районе задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений
12:02
В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров
12:24
На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение
12:22
На трассе «Скандинавия» у посёлка Огоньки перекроют две полосы
12:19
Петербургское дерби между «Звездой» и «Динамо» завершилось вничью
12:08
В Ленобласти мужчина порезал колесо рейсового автобуса
12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
09:43
На улице Правды на реставрационном объекте искали мигрантов
12:45
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют одну полосу
12:42
В Петербурге двух женщины задержали за сбыт наркотических средств
12:35
В Петербурге конфликт из-за выгула собак закончился ударом молотком по голове
12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
10:34
90-летие создания Государственной автомобильной инспекции
20:05
На трассе «Сортавала» от Новожилово до Лососёво ограничат пропускную способность
15:23
На КАД между развязками с автомобильной дорогой Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы
12:52
Эдвард Радзинский вновь выступит в Петербурге
12:50
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы
12:18
Беглов и Бельский подписали совместный план законодательной работы
12:09
Международный петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи»
11:55
В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину в торговом центре
11:50
На Беляевском мосту завершены работы по замене деформационного шва
10:54
В Невском районе полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства
10:34
VI Петербургская международная неделя балалайки «Русское чудо»
10:32
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Беглов поручение о воссоздании Дома Ропса на Петровской косе

Беглов поручение о воссоздании Дома Ропса на Петровской косе

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов поручил подготовить проект воссоздания Дома Ропса на Петровской косе

Власти Санкт-Петербурга активизировали усилия по восстановлению Дома Ропса, расположенного в Петроградском районе, который недавно серьезно пострадал от пожара. Губернатор Александр Беглов поручил профильным ведомствам ускорить разработку проектной документации, необходимой для реконструкции исторического здания начала XX века.

Проект восстановления будет опираться на ранее подготовленный проект реставрации, созданный в рамках развития концепции Межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе. Этот клуб является знаковым для России проектом, реализуемым в "морской столице" по поручению президента. В рамках клуба планируется разместить музей яхтенного спорта, при этом особое внимание уделяется сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Губернатор подчеркнул, что современные технологии, применяемые специалистами и реставраторами, позволят восстановить Дом Ропса в его первозданном облике. Еще до пожара была проведена подготовительная работа: выполнено лазерное сканирование здания, создана его 3D-модель, проведены ручные обмеры всех архитектурных деталей и химико-технологический анализ отделочных материалов. Сохранилось также множество исторических чертежей и фотографий, что значительно облегчит процесс реставрации. Первичная оценка показала, что фундамент здания практически не пострадал от огня.

В Санкт-Петербурге накоплен богатый опыт восстановления утраченных исторических объектов. Среди примеров – Дом Ланских, дача Юлия Бенуа, особняк Колобовых, Александровские ворота Охтинских заводов, манеж Уланского полка, здание Петроградского железнодорожного клуба и павильон «Старое Шале» в Павловске. Город обладает уникальными компетенциями в области применения передовых технологий для сохранения культурного наследия, что подтверждается работой Центра спасательной археологии, который создает цифровые архивы культурного наследия дружественных стран и участвует в реставрации объектов, таких как древняя Пальмира в Сирии.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-04-2026, 15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
26-03-2020, 18:58
Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия
9-01-2019, 14:37
Волонтёрам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия
Сегодня, 12:14
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Дома Ропса»
14-03-2019, 16:53
Волонтёрам Петербурга разрешат участвовать в реставрации объектов культурного наследия
17-06-2026, 13:47
В Петербурге приступили к реставрации Конюшенного ведомства

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
3-07-2026, 12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
30-06-2026, 10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
29-06-2026, 11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
Наверх