Власти Санкт-Петербурга активизировали усилия по восстановлению Дома Ропса, расположенного в Петроградском районе, который недавно серьезно пострадал от пожара. Губернатор Александр Беглов поручил профильным ведомствам ускорить разработку проектной документации, необходимой для реконструкции исторического здания начала XX века.

Проект восстановления будет опираться на ранее подготовленный проект реставрации, созданный в рамках развития концепции Межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе. Этот клуб является знаковым для России проектом, реализуемым в "морской столице" по поручению президента. В рамках клуба планируется разместить музей яхтенного спорта, при этом особое внимание уделяется сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Губернатор подчеркнул, что современные технологии, применяемые специалистами и реставраторами, позволят восстановить Дом Ропса в его первозданном облике. Еще до пожара была проведена подготовительная работа: выполнено лазерное сканирование здания, создана его 3D-модель, проведены ручные обмеры всех архитектурных деталей и химико-технологический анализ отделочных материалов. Сохранилось также множество исторических чертежей и фотографий, что значительно облегчит процесс реставрации. Первичная оценка показала, что фундамент здания практически не пострадал от огня.

В Санкт-Петербурге накоплен богатый опыт восстановления утраченных исторических объектов. Среди примеров – Дом Ланских, дача Юлия Бенуа, особняк Колобовых, Александровские ворота Охтинских заводов, манеж Уланского полка, здание Петроградского железнодорожного клуба и павильон «Старое Шале» в Павловске. Город обладает уникальными компетенциями в области применения передовых технологий для сохранения культурного наследия, что подтверждается работой Центра спасательной археологии, который создает цифровые архивы культурного наследия дружественных стран и участвует в реставрации объектов, таких как древняя Пальмира в Сирии.