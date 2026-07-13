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Стартовал завершающий этап реставрации фасадов дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Стартовал завершающий этап капитального ремонта фасадов объекта культурного наследия на улице Маяковского, 1/96.

Завершающий этап капитального ремонта фасадов объекта культурного наследия на улице Маяковского, 1/96, где расположены два объединенных дома, начался. Фасад, обращенный к Невскому проспекту, выполнен в стиле эклектики.  Его украшают мезонин с пилястрами и путти, а также женские фигуры — кариатиды, напоминающие о величественных древнегреческих храмах. Декоративный ряд дополняют ионики, богатая рустовка с «шубой» и изящные панно над окнами. Фасад, обращённый к улице Маяковского, решён в эстетике Ренессанса, где главным акцентом выступают эркеры.

В ходе реставрации проведено значительное восстановление: очищены стены и декор, демонтирована старая штукатурка, отремонтирована кирпичная кладка. На площади 17,5 тысяч квадратных метров проводится подготовка фасадов к покраске. Готовность объекта составляет более 70%.

Александр Беглов отметил уникальность здания как слияния стилей и эпох, подчеркнув возвращение Петербургу архитектурного шедевра. Цвет краски подбирается на основе архивных данных, а восстановление декоративных элементов, включая горельефы, маскароны львов, кариатиды и панно, потребовало высокого мастерства. Завершение работ намечено на осень.

Обновление фасадов подразумевает не только эстетику, но и функциональность: на лицевом фасаде установят новые двери из массива дерева, а на дворовом — металлические с деревянными накладками. Губернатор напомнил, что в доме жили выдающиеся деятели – танцовщик, педагог балета Николай Легат и русский филолог Фёдор Батюшков.

Эти работы ведутся в рамках программы «Невский проспект», охватывающей 87 адресов, и являются ключевым компонентом приоритетного проекта «Сохранение исторического наследия и поддержка культуры» в рамках «10 приоритетов развития Санкт‑Петербурга до 2030 года».

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