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Питерец.ру » Культура » В Петербурге приступили к реставрации Конюшенного ведомства

В Петербурге приступили к реставрации Конюшенного ведомства

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге стартовал первый этап реставрации Конюшенного ведомства

В Санкт-Петербурге начался первый этап восстановления комплекса Конюшенного ведомства, включающий меры по предотвращению дальнейших разрушений. Эти работы направлены на стабилизацию корпусов здания, удаление поврежденной штукатурки, ремонт кирпичной кладки, восстановление стен и колонн, а также укрепление и гидроизоляцию фундаментов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что реставрация Конюшенного ведомства является ключевым элементом сохранения культурного достояния Петербурга. Проект предполагает максимальное сохранение оригинальных элементов памятника, включая исторические галереи со сводами, которые будут восстановлены без изменений. Особо была подчеркнута важность участия инвестора в рамках программы «Рубль за метр» и привлечение высококвалифицированных реставраторов. Город обеспечивает поддержку и контроль на всех этапах проекта.

Реставрации предшествовала масштабная подготовительная работа, включая историко-архивные и технические исследования, проведенные проектировщиком, инвестором и Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Проект, получивший одобрение Совета по сохранению культурного наследия, был удостоен Золотого диплома на IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Ростове-на-Дону.

Согласно проекту, в Конюшенное ведомство можно будет попасть через пять исторических павильонов, что улучшит связь комплекса с городом и обеспечит проход между Мойкой и Конюшенной площадью, а также между Конюшенным переулком и Театральным/Мало-Конюшенным мостами.

Александр Беглов также напомнил об обязательствах инвестора по восстановлению фасадов и кровель церкви Спаса Нерукотворного Образа, неотъемлемой части архитектурного ансамбля.

После завершения реставрационных работ, комплекс станет новой точкой притяжения в центре Петербурга, где будут проходить разнообразные культурные и досуговые мероприятия.

Первоначальные противоаварийные работы займут около десяти месяцев. Окончательные сроки завершения всего проекта реставрации будут объявлены позднее, после детальной оценки объема и сложности работ.

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