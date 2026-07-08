На Невском проспекте завершается капитальный ремонт дома с химерами и кокошниками

Капитальный ремонт фасада здания «Дом А.А.Николаева», признанного объектом культурного наследия, подходит к завершению в Центральном районе Петербурга. Здание, расположенное по адресу Невский проспект, 168, выполнено в неорусском стиле.

Главным архитектурным элементом здания являются внушительные кронштейны с изображением химер, поддерживающие картуш с вензелем владельца.

До 1917 года это здание принадлежало купцу А.А.Николаеву, занимавшемуся производством паркета. На фасаде здания прослеживается эволюция оконных наличников: от переплетенных листьев внизу до кокошников на четвертом этаже, причем по мере подъема оконное обрамление становится более выразительным и крупным. В то время как нижние окна украшены рамками с растительным орнаментом, верхние окна декорированы элементами в виде кокошников.

«Состояние архитектурного наследия Петербурга жители и гости города оценивают, прежде всего, по состоянию нашей главной улицы. В уникальной программе реставрации многоквартирных домов-памятников Невского проспекта дом №168 – один из важнейших адресов. Он украшен уникальными декоративными элементами, и наш долг – сохранить оригинальный характер фасада и его архитектурную выразительность. Строители и реставраторы используют материалы, идентичные историческим.», – сказал Александр Беглов.

Он добавил, что строительная готовность объекта превысила 80%. Завершены работы по ремонту кирпичной кладки, восстановлен штукатурный слой, ведется подготовка к покраске фасада. Финальные работы по декору подходят к концу, включая проверку рисунка, геометрии и качества исполнения каждого элемента. Также полностью отремонтирован фриз с имитацией машикулей (навесных бойниц) и профилированные выступы, визуально разделяющие стены по горизонтали. Общая площадь реставрируемых фасадов превышает 1000 квадратных метров.

В рамках программы «Невский проспект» исторический облик Дома Николаева восстанавливается. В 2026 году на главной магистрали города планируется обновить фасады и кровли 22 зданий, 18 из которых имеют статус объектов культурного наследия.