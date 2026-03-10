ента новостей

19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
14:20
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
14:15
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре

Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
13 марта в Эрмитажном театре (Дворцовая наб, 34) спектакль – балет «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполняет Фарух Рузиматов

Мировая литература изобилует невероятно красивыми и в то же время трагичными историями любви, но среди них одна выделяется особенно ярко. Это история двух влюбленных из Вероны — Ромео и Джульетты, которую многие считают самой печальной любовной балладой на свете. События этой драмы разворачиваются в средневековой Италии, где на протяжении долгих лет между двумя знатными семьями, Монтекки и Капулетти, бушует жестокая вражда. Однако, несмотря на непримиримость конфликтующих кланов, два юных сердца, принадлежащие к этим враждующим семьям, находят друг друга и влюбляются, словно в противовес всем предрассудкам и непреодолимым преградам. Их любовь оказывается настолько мощной, что способна преодолеть не только ненависть, но и саму смерть, что делает эту историю поистине вечной.

Основная концепция создания спектакля «Ромео и Джульетта» в «Санкт-Петербургском Театре Балета им. П.И. Чайковского» заключалась в том, чтобы соединить великолепную музыку композитора Петра Ильича Чайковского с одним из самых лирических и глубоких произведений великого драматурга Уильяма Шекспира. Для достижения этой цели были выбраны музыкальные фрагменты из лучших произведений Чайковского, среди которых Симфония №6, Сюита №3, «Итальянское каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и, конечно же, знаменитая увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Премьера этого балета состоялась в 2015 году, и с тех пор он стал неотъемлемой частью репертуара таких известных театров, как Александринский, Михайловский и Эрмитажный театры в Санкт-Петербурге. Спектакль с большим успехом гастролирует по всему миру, завоевывая сердца зрителей. В роли Тибальта, одного из ключевых персонажей, выступает талантливый танцовщик Фарух Рузиматов, который вносит свою уникальную интерпретацию в образ.

Каждое выступление — это не просто танец, а целая история, полная эмоций и страсти, которая переносит зрителей в мир, где любовь и ненависть переплетаются, создавая мощный драматургический эффект. Начало спектакля всегда в 19:00, и каждый раз зрители с нетерпением ожидают, чтобы вновь стать свидетелями этой вечной истории о любви, которая, несмотря на все преграды, способна зажигать сердца и вдохновлять на подвиги.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-04-2025, 15:20
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитаже
19-01-2026, 08:45
В Эрмитажном театре спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
4-06-2018, 11:33
Уникальный ледовый спектакль "Ромео и Джульетта" возвращается в Петербург
6-12-2022, 20:46
Мировая премьера мюзикла Максима Дунаевского по мотивам пьесы Г. Горина «Чума на оба ваших дома!»
25-08-2025, 12:43
Балет «Щелкунчик»
13-11-2025, 13:18
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
3-03-2026, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
Наверх