В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»

Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете — история двух веронских влюбленных Ромео и Джульетты.

События развиваются в средневековой Италии. Между двумя именитыми веронскими семьями Монтекки и Капулетти вот уже много лет длится вражда. Но два юных сердца из противоборствующих кланов влюбляются друг в друга. Их любовь сильнее родовой вражды, сильнее предрассудков и непреодолимых препятствий. Великая сила этой любви побеждает все, даже смерть.

Основная идея «Санкт-Петербургского Театра Балета им.П.И.Чайковского» в создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку П.И.Чайковского с самым лирическим из сочинений В. Шекспира. Для этого были использованы музыкальный части из величайшие произведений П.И.Чайковского, такие как: Симфония №6, Сюита №3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и конечно же увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Партию Тибальта исполняет Фарух Рузиматов

