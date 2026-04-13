ента новостей

20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
20:16
На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность
20:12
Спектакль «Семья в подарок» в театре-фестивале «Балтийский дом»
20:09
На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
12:54
На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда
12:46
В Выборге задержали местного жителя, напавшего на прохожего
12:14
В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района
12:10
Полицейские задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети
10:53
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде
10:47
В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами
10:42
Казачьим обществам Петербурга предоставят субсидии на проведение мероприятий
10:28
В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта
10:23
В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу
21:34
Разводку Ладожского моста перенесли из-за сильного ветра
21:18
В Петербурге стартует ежегодный период разводки мостов
21:10
Выставка «Воинская слава - глазами художника»
13:06
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на почве ревности
12:59
В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги
12:54
В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
12:48
В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку
12:35
Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»

В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
2 и 31 мая в Эрмитажном театре (Дворцовая наб, 34) спектакль – балет «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполняет Фарух Рузиматов

Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете — история двух веронских влюбленных Ромео и Джульетты.

События развиваются в средневековой Италии. Между двумя именитыми веронскими семьями Монтекки и Капулетти вот уже много лет длится вражда. Но два юных сердца из противоборствующих кланов влюбляются друг в друга. Их любовь сильнее родовой вражды, сильнее предрассудков и непреодолимых препятствий. Великая сила этой любви побеждает все, даже смерть.

Основная идея «Санкт-Петербургского Театра Балета им.П.И.Чайковского» в создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку П.И.Чайковского с самым лирическим из сочинений В. Шекспира. Для этого были использованы музыкальный части из величайшие произведений П.И.Чайковского, такие как: Симфония №6, Сюита №3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и конечно же увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Партию Тибальта исполняет Фарух Рузиматов

Начало в 19.00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх