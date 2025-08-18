Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене

В основе музыкального представления «Я Тебе Верю!», запланированного на 11 сентября в Колизей-Арене (Невский проспект, 100), лежит биография Карлоса Альберто Эстебеса, одного из создателей танца, завоевавшего мировую известность. Спектакль сочетает в себе танцевальные и вокальные номера, где чувства и взаимоотношения персонажей передаются посредством пластики, песен и музыкального сопровождения.

Аргентина 1960-х годов погружена в политический хаос. Установившаяся военная диктатура ввела жесткую цензуру. Любые проявления свободы подавлялись, в том числе и танцы. Однако в небольшой аргентинской деревне на берегу Рио-де-ла-Плата, вдали от столицы, по ночам продолжали танцевать танго. Молодые люди собирались на пятничные милонги, где лучшим танцором считался Луис, сын рыбака Хосе. Однажды летним вечером началась история любви между Луисом и прекрасной незнакомкой.

Хореография в исполнении лучших танцоров аргентинского танго России и артистов балета, драматический сюжет, вокал популярных артистов мюзиклов позволят зрителям окунуться в атмосферу Аргентины середины XX века, а затем перенестись в Париж. Зрители смогут наблюдать за судьбами героев, их поисками себя, борьбой за место под солнцем, за жизнь и любовь. Дальние путешествия приведут героев обратно к истокам.

Для спектакля создана коллекция костюмов, а декорации и видеоинсталляции дополняют сюжет.

В мюзикле участвуют артисты танго: Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Елизавета Горская. Вокальные партии исполняют: Ярослав Баярунас, Мария Геворгян, Артём Елисеев, Анфиса Кириллина, Фантине Притула, Павел Стукалов, Эмиль Салес, Юлия Фардзинова. Музыкальное сопровождение обеспечивает танго-оркестр.

Режиссёр – Павел Иванов.

Начало в 19:00.