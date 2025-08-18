ента новостей

09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
09:28
В Ленобласти появилась новая экотропа «Звуки леса»
09:22
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене
20:14
«Зенит-2» в меньшинстве удержал победный счёт 2:1 в матче с дублёрами красноярского «Енисея»
19:51
Шесть петербургских боксёров выиграли сегодня свои бои на чемпионате России в Екатеринбурге – Шумков, Григорьев, Попов, Исмаилов, Зырянов и Ханапиев
14:54
«Ленинградец» в Рощино проиграл «Машуку-КМВ» со счётом 1:2, дважды пропустив с пенальти
22:54
Три петербургских боксёра победили своих соперников сегодня на чемпионате России в Екатеринбурге – Илья Попов, Иван Григорьев и Андрей Тюфяков
21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
13:16
На чемпионате России по боксу в бою двух петербуржцев сильнее оказался Сергей Ярулин, а Эдуард Саввин получил травму, но победил в бою
11:24
Аляска приняла саммит: итоги встречи Путина и Трампа
11:08
Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента
11:08
Microsoft шпионит за пользователями Chrome
09:22
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:02
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
08:01
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
07:59
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
23:23
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
22:40
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
20:06
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
14:57
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене

Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в Колизей – арене

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
11 сентября в Колизей – арене (Невский пр., д.100) состоится музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»

В основе музыкального представления «Я Тебе Верю!», запланированного на 11 сентября в Колизей-Арене (Невский проспект, 100), лежит биография Карлоса Альберто Эстебеса, одного из создателей танца, завоевавшего мировую известность. Спектакль сочетает в себе танцевальные и вокальные номера, где чувства и взаимоотношения персонажей передаются посредством пластики, песен и музыкального сопровождения.

Аргентина 1960-х годов погружена в политический хаос. Установившаяся военная диктатура ввела жесткую цензуру. Любые проявления свободы подавлялись, в том числе и танцы. Однако в небольшой аргентинской деревне на берегу Рио-де-ла-Плата, вдали от столицы, по ночам продолжали танцевать танго. Молодые люди собирались на пятничные милонги, где лучшим танцором считался Луис, сын рыбака Хосе. Однажды летним вечером началась история любви между Луисом и прекрасной незнакомкой.

Хореография в исполнении лучших танцоров аргентинского танго России и артистов балета, драматический сюжет, вокал популярных артистов мюзиклов позволят зрителям окунуться в атмосферу Аргентины середины XX века, а затем перенестись в Париж. Зрители смогут наблюдать за судьбами героев, их поисками себя, борьбой за место под солнцем, за жизнь и любовь. Дальние путешествия приведут героев обратно к истокам.

Для спектакля создана коллекция костюмов, а декорации и видеоинсталляции дополняют сюжет.

В мюзикле участвуют артисты танго: Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Елизавета Горская. Вокальные партии исполняют: Ярослав Баярунас, Мария Геворгян, Артём Елисеев, Анфиса Кириллина, Фантине Притула, Павел Стукалов, Эмиль Салес, Юлия Фардзинова. Музыкальное сопровождение обеспечивает танго-оркестр.

Режиссёр – Павел Иванов.

Начало в 19:00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-04-2025, 09:18
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»
15-05-2025, 15:23
Мюзикл «Я Тебе Верю!»
5-06-2025, 20:08
Илья Ригер и Romantic Songs Orchestra в Колизей-Арене
8-04-2025, 15:29
Фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене»
10-07-2018, 13:21
На крыше Roof Place выступит коллектив The Acoustic Trio
18-11-2019, 10:10
В декабре «Невский проспект» окажется в Эрмитажном театре

Происшествия на дорогах

15-08-2025, 15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
15-08-2025, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
15-08-2025, 11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
15-08-2025, 11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Наверх