16 июня на сцене Театра Юных Зрителей им. А.А. Брянцева будет представлен уникальный для страны проект – танго-мюзикл, сочетающий в себе аргентинское танго, классический балет и живую музыку. Зрителей ждет незабываемая постановка, погружающая в мир танца и музыки.

Мюзикл «Я тебе верю!» – это рассказанная языком танца история любви, преодоления препятствий и поиска счастья. Драматический сюжет раскрывается через виртуозное исполнение танцоров и музыкантов.

«Я тебе верю!» – это эмоциональное переживание истории о любви, страсти и мечтах. В спектакле принимают участие профессиональные танцоры аргентинского танго, создающие атмосферу Аргентины. Балетные артисты добавляют элементы эстрадного шоу, гармонично сочетаясь со стилем танго. Оригинальные аранжировки танго-композиций, современные мелодии в исполнении оркестра создают аутентичное звучание. Солисты мюзиклов исполняют песни, добавляя глубину каждому номеру. Современные технологии освещения и сценографии, видеоинсталляции и специально разработанные костюмы переносят зрителей в мир героев.

Мюзикл адресован широкой аудитории: любителям танца и музыки, семейным парам, молодежи, студентам и туристам, интересующимся искусством.

Режиссер постановки – Павел Иванов.

В ролях: Ярослав Баярунас, Мария Геворгян, Артём Елисеев, Анфиса Кириллина, Фантине Притула, Эмиль Салес, Павел Стукалов, Юлия Фардзинова, а также артисты танго: Виктория Ефремова, Александр Макаров и другие, артисты балета: Александра Воронина, Анна Гаврилова и другие, оркестр под управлением Евгения Кидяева.

Начало представления в 19:00.

16 июня «Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева» (Пионерская пл.,1)