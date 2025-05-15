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Питерец.ру » Культура » Мюзикл «Я Тебе Верю!»

Мюзикл «Я Тебе Верю!»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На сцене Театра Юных Зрителей им. А.А. Брянцева будет представлен музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»

16 июня на сцене Театра Юных Зрителей им. А.А. Брянцева будет представлен уникальный для страны проект – танго-мюзикл, сочетающий в себе аргентинское танго, классический балет и живую музыку. Зрителей ждет незабываемая постановка, погружающая в мир танца и музыки.

Мюзикл «Я тебе верю!» – это рассказанная языком танца история любви, преодоления препятствий и поиска счастья. Драматический сюжет раскрывается через виртуозное исполнение танцоров и музыкантов.

«Я тебе верю!» – это эмоциональное переживание истории о любви, страсти и мечтах. В спектакле принимают участие профессиональные танцоры аргентинского танго, создающие атмосферу Аргентины. Балетные артисты добавляют элементы эстрадного шоу, гармонично сочетаясь со стилем танго. Оригинальные аранжировки танго-композиций, современные мелодии в исполнении оркестра создают аутентичное звучание. Солисты мюзиклов исполняют песни, добавляя глубину каждому номеру. Современные технологии освещения и сценографии, видеоинсталляции и специально разработанные костюмы переносят зрителей в мир героев.

Мюзикл адресован широкой аудитории: любителям танца и музыки, семейным парам, молодежи, студентам и туристам, интересующимся искусством.

Режиссер постановки – Павел Иванов.

В ролях: Ярослав Баярунас, Мария Геворгян, Артём Елисеев, Анфиса Кириллина, Фантине Притула, Эмиль Салес, Павел Стукалов, Юлия Фардзинова, а также артисты танго: Виктория Ефремова, Александр Макаров и другие, артисты балета: Александра Воронина, Анна Гаврилова и другие, оркестр под управлением Евгения Кидяева.

Начало представления в 19:00.

16 июня «Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева» (Пионерская пл.,1)

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