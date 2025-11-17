Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»

Музей современного искусства Эрарта с гордостью представляет уникальную выставку художника Ивана Покидышева, который создает свои произведения, опираясь на два ключевых аспекта, имеющих для него особое значение — свет и тепло. Эти элементы становятся основой его художественного языка, который формируется благодаря использованию термографии. Этот метод позволяет создавать изображения, основанные на инфракрасном излучении, которое захватывается с помощью тепловизионной камеры. Каждый объект, температура которого превышает абсолютный ноль, излучает инфракрасные волны, и чем выше температура объекта, тем более интенсивным и ярким становится его излучение. Именно поэтому на термограммах теплые предметы выглядят так, словно они светятся изнутри, излучая тепло и жизненную энергию.

Свет, запечатленный на термограммах, открывает нам возможность увидеть человеческое тепло, жизненную силу, которая передается от одной фигуры к другой. Это тепло может проявляться в ярких всплесках, символизирующих жизнь, или, напротив, угасать под воздействием холода и пустоты. В работах Ивана Покидышева мы встречаем персонажей, которые олицетворяют молодость и красоту. Их жизнь, полная энергии и внутреннего света, становится важным элементом его творчества.

Темы, которые волнуют художника, включают утверждение жизни, а также экзистенциальные размышления о блуждании в темноте неизвестности и о неизбежности смерти. Эти идеи пронизывают его работы, создавая глубокие и многослойные образы, которые побуждают зрителей задуматься о природе существования и о том, как свет и тепло могут служить символами жизни. Покидышев заставляет нас осознать, что даже в самые темные моменты жизни мы можем найти искры тепла и света, которые напоминают о нашей человеческой сущности и связи с окружающим миром. Выставка в Эрарте — это не просто демонстрация искусства, а глубокое погружение в философские размышления о жизни, тепле и свете, которые являются неотъемлемой частью нашего существования.

Даты проведения выставки: 21 ноября 2025 — 08 февраля 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург