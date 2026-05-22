Выставка «Мягкое погружение»

Музей современного искусства "Эрарта" приглашает на персональную выставку Ксении Шинковской, где зрителя ожидает тесное взаимодействие с необычными существами. Пушистые монстры, созданные из войлока, и неуловимые духи природы, представленные в работах художницы, предлагают зрителю прикоснуться к их хрупкому миру.

На протяжении веков монстр олицетворял "иное", выступая проекцией человеческих скрытых эмоций. Сегодня же эти существа обрели самостоятельность, став компаньонами и антистресс-объектами. Их некогда химерическая природа уступает место новой форме – бесформенной живой материи, в которой сложно разглядеть человеческое. Каждая эпоха порождает своих монстров, отражая коллективные тревоги.

Современное искусство часто обращается к теме примирения с природой, критикуя антропоцентризм. Ксения Шинковская, используя старинные техники и натуральные материалы, стремится передать эфемерную сущность природных сил, подчеркивая их уязвимость. Оживляя предметы, художница через визуальные образы возвращает нам утраченное чувство единства с миром природы, черпая вдохновение в фольклоре.

В творчестве Шинковской присутствует и ностальгическая эстетика. Антропоморфные существа с выразительными стеклянными глазами, напоминающими кукол XIX века, вызывают скорее умиление, чем страх. Работы художницы, наполненные теплом и легким юмором, стирают границы между пугающим и привлекательным, гармонично вписываясь в современную визуальную культуру. Главное – чтобы в пространстве выставки состоялся диалог между зрителем и обитателями этого мира, будь то человек или фантастическое существо.

Даты проведения выставки: 29 мая 2026 — 16 августа 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург