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В Петербурге отмечают Международный день памятников и исторических мест

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Петербург встречает Международный день памятников масштабной реставрацией исторических зданий

18 апреля мир отмечает Международный день памятников и исторических мест – знаменательную дату, утвержденную ЮНЕСКО еще в 1983 году на 22-й Генеральной конференции. Этот день призван привлечь внимание общественности к важности сохранения нашего культурного наследия, к хрупкости истории, запечатленной в камне, дереве, металле и в самих структурах городов. Санкт-Петербург, город, чья история буквально пропитана памятниками, отмечает этот праздник с 2004 года, придавая ему особое значение.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, обращаясь к горожанам в связи с этим днем, подчеркнул масштаб задачи по сохранению исторического облика Северной столицы. Он напомнил о колоссальном количестве охраняемых государством объектов – более 9000! Это не просто цифры, это бесценное сокровище, отражающее многовековую историю, культурные традиции и духовное наследие города, которое передается из поколения в поколение. Беглов особо отметил, что Санкт-Петербург, ещё с советских времен, следует принципу «Развитие через сохранение, сохранение через развитие», делая этот принцип основой масштабной городской программы. Программа эта, по словам губернатора, является одним из десяти приоритетных направлений городской политики, названного «Сохранение исторического наследия и поддержка культуры».

Губернатор также обратил внимание на уникальную особенность Санкт-Петербурга: почти 20% всех объектов культурного наследия города – это многоквартирные жилые дома. Это подчеркивает тесную взаимосвязь истории с повседневной жизнью горожан. Жилые дома – это не просто места обитания, это живые свидетели эпох, хранители бесчисленных историй и семейных легенд. Поэтому их реставрация – задача особо важная и сложная.

С 2022 года в городе успешно реализуется специальная программа по реставрации фасадов домов-памятников. На сегодняшний день работы полностью завершены на 32 объектах, что является значительным достижением. Однако работа не останавливается: в 2025 году планируется продолжить реставрацию ещё 26 домов-памятников и начать работы на 9 знаковых объектах, среди которых такие известные здания как дом Пеля, дом Басина и Толстовский дом. Это лишь часть масштабного плана, направленного на приведение в порядок 255 фасадов исторических многоквартирных домов до 2030 года. Работа включает в себя не только восстановление штукатурки и покраски, но и восполнение утраченных деталей архитектурного лепного декора, реставрацию исторических парадных дверей, а также демонтаж несанкционированного оборудования, которое портит внешний вид зданий.

Александр Беглов не упустил возможность подчеркнуть и важность человеческого фактора в этом процессе. Он напомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня Великой Победы, а вместе с этим – и 80-летний юбилей реставрационной школы Санкт-Петербурга. Он подчеркнул мужество и самоотверженность ленинградских реставраторов, которые после войны, буквально из руин, восстанавливали архитектурные шедевры города. Нынешнее поколение специалистов, по словам губернатора, достойно продолжает дело своих предшественников, проявляя высокий профессионализм и преданность своему делу. Таким образом, празднование Международного дня памятников и исторических мест в Санкт-Петербурге – это не просто символический акт, а демонстрация настоящей приверженности сохранению богатейшего историко-культурного наследия города для будущих поколений. Масштабные работы, проводимые в городе, являются залогом того, что Санкт-Петербург и впредь будет радовать своих жителей и гостей своей неповторимой красотой и историческим величием. Проект по реставрации фасадов – лишь часть большого и сложного процесса, требующего значительных финансовых и трудовых затрат, но абсолютно необходимого для сохранения уникального лице города на Неве.

Источник: Администрация Петербурга
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