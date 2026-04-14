Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне


Опубликовал: Вадик Котов

Администрация Петербурга
На торги по программе «Рубль за метр» выставлено трёхэтажное здание казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне

В Стрельне на аукцион по программе «Рубль за метр» выставлено историческое трехэтажное здание казарм лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона. Этот архитектурный памятник начала XX века, занимающий около 2,3 тысяч квадратных метров, является частью ансамбля, признанного объектом культурного наследия регионального значения.

Торги состоятся 6 мая. Победителю будет предложена долгосрочная аренда постройки на 49 лет. Первые семь лет договора отводятся на подготовку и проведение ремонтно-реставрационных работ, включая два года на разработку и утверждение проектной документации. Стартовая ежемесячная арендная плата установлена в размере 717 тысяч рублей. После успешного завершения реставрации, годовая арендная ставка снизится до символического 1 рубля за квадратный метр.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что сохранение исторического наследия является одним из ключевых приоритетов развития Санкт-Петербурга. Он отметил, что программа «Рубль за метр» служит эффективным инструментом для привлечения бизнеса к восстановлению памятников, в том числе расположенных за пределами исторического центра, и уже позволила вернуть к жизни ряд значимых объектов.

Исторические казармы, двух- и трехэтажное здания, были возведены в 1908-1909 годах на берегу Заводского (ныне Орловского) пруда для размещения артиллерийских батарей. Здания использовались военными до начала Первой мировой войны. После революции комплекс был приспособлен под жилье. В 2017 году ансамбль был внесен в реестр объектов культурного наследия. Несколько лет назад трехэтажное здание было признано аварийным, жильцы расселены.

Программа «Рубль за метр» действует в Петербурге с 2018 года и уже способствовала восстановлению ряда объектов, включая Александровские ворота и Особняк-контору братьев Колобовых. Реставрационные работы ведутся еще по 13 объектам.

