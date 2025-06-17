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Питерец.ру » Культура » Губернатор Александр Беглов поздравил Молодежный театр на Фонтанке с 45-летием

Губернатор Александр Беглов поздравил Молодежный театр на Фонтанке с 45-летием

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Молодежный театр на Фонтанке - настоящее явление в театральной жизни Петербурга

Глава города Александр Беглов принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 45-летнему юбилею Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке и 75-летию художественного руководителя Семена Спивака.

В своей речи Александр Беглов подчеркнул значимость Молодежного театра на Фонтанке для культурной жизни Санкт-Петербурга, отметив его богатую историю и уникальность места, где он расположен. Он напомнил, что ранее на этом месте находился каток, а во время блокады – огород и зенитная установка. Губернатор также отметил появление в 2012 году скульптуры «Петербургский ангел» в саду театра.

Александр Беглов выразил признательность Семену Спиваку за его преданность театру, талант и интуицию.

От лица всех жителей Санкт-Петербурга губернатор поблагодарил художественного руководителя и актеров театра за их вклад в культуру города и пожелал им здоровья, вдохновения и преданных зрителей.

В знак признания заслуг Семена Спивака в развитии культуры и искусства Александр Беглов вручил ему Почетную грамоту Губернатора Санкт-Петербурга, а театру был передан сертификат на приобретение сценического оборудования.

Молодежный театр на Фонтанке был основан в 1980 году режиссером Владимиром Малыщицким. С 1992 года художественным руководителем является народный артист Российской Федерации Семен Яковлевич Спивак.

Театр известен своим авторским репертуаром и уникальной труппой, состоящей из учеников одного мастера. В репертуаре театра около 50 спектаклей, основанных на произведениях классической и современной литературы.

Семен Спивак также является руководителем творческой мастерской на кафедре режиссуры в Российском государственном институте сценических искусств более 30 лет, подготовив пять поколений студентов. Дипломные спектакли его мастерской часто включаются в репертуар Молодежного театра на Фонтанке.

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