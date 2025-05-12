Авторский вечер Эдварда Радзинского с новой программой из цикла «Встречаясь с тайнами истории»

28 июля в «Колизей – Арене» ждем всех, кто хочет увидеть и услышать легендарного писателя, историка, автора книг, ведущего телепередач, одного из самых образованных людей современности и потрясающего рассказчика.

Его авторский вечер менее всего напоминает лекцию. Это путешествие, захватывающий стремительный рассказ, подкрепленный аргументами свидетелей, историческими документами и эмоциональным повествованием.

Эдвард Радзинский: «Нерон, Николай II, Казанова, Сократ, Екатерина Великая, Иван Грозный, Наполеон, Лжедмитрий, Распутин, Сталин… Моих героев порой разделяют сотни и тысячи лет. Но они для меня куда более реальны, чем нынешние люди. Я знаю их тайны, их привычки, я вижу дворцы и лачуги, в которых они жили. Я присутствую при их рождении и могу подробно описать их смерть. Ибо это и есть моя профессия — Путешественник во времени…».

Кто станет героем вечера 28 июля в Санкт Петербурге, мы не узнаем до последнего момента, но нас ждет магия исполнения Радзинского, внутри которой исторические события оживают и становятся почти реальными.

Начало в 19.00

28 июля в «Колизей – Арене» (Невский пр., д.100)