В Герценовском университете состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию Великой Победы

В Колонном зале Герценовского университета состоялся большой праздничный концерт, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
На сцене выступили творческие коллективы: молодежный русский народный оркестр «Серебряные струны» под руководством профессора Александра Афанасьева, Большой хор университета, а также кадеты Морской школы Санкт-Петербурга. Особое внимание зрителей привлекли выступления заслуженного артиста России Альберта Асадуллина и народного артиста России Николая Копылова.
Собравшихся также приветствовали председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко, Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрий Михно, Консул Генерального консульства Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Шамиль Кайкиев, заместитель Генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжан Сяоцин, Генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов, старший советник Генерального консульства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Вячеслав Ременчик.
Концертная программа включила в себя знаковые произведения военных лет: «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Казаки в Берлине» и другие. Финальным аккордом стало совместное исполнение песни «День Победы», объединившее всех участников и зрителей. Концерт стал данью уважения героям прошлого и напоминанием о важности сохранения памяти о них.