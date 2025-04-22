В Герценовском университете состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию Великой Победы

В Колонном зале Герценовского университета состоялся большой праздничный концерт, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На сцене выступили творческие коллективы: молодежный русский народный оркестр «Серебряные струны» под руководством профессора Александра Афанасьева, Большой хор университета, а также кадеты Морской школы Санкт-Петербурга. Особое внимание зрителей привлекли выступления заслуженного артиста России Альберта Асадуллина и народного артиста России Николая Копылова.

«РГПУ им. А. И. Герцена в годы Великой Отечественной войны делал все для достижения Победы. Сегодня новые поколения герценовцев работают на благо Родины во всех регионах России и по всему миру. Они несут те идеалы, которые были восприняты здесь, в стенах старейшего педагогического вуза страны. Их профессионализм, преданность своему делу и любовь к Отечеству — это лучший вклад в будущее нашей страны, основой которого является историческая память о подвигах предков», — отметил ректор Сергей Тарасов.

Собравшихся также приветствовали председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко, Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрий Михно, Консул Генерального консульства Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Шамиль Кайкиев, заместитель Генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжан Сяоцин, Генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов, старший советник Генерального консульства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Вячеслав Ременчик.

Концертная программа включила в себя знаковые произведения военных лет: «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Казаки в Берлине» и другие. Финальным аккордом стало совместное исполнение песни «День Победы», объединившее всех участников и зрителей. Концерт стал данью уважения героям прошлого и напоминанием о важности сохранения памяти о них.