Трагически погиб 39-летний солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров, в 2020 году получивший звание заслуженного артиста России

Новость о гибели солиста Мариинского театра Владимира Шклярова вызвала шок в культурном сообществе. «Питерец.ру» цитирует сообщение на сайте театра:
Прямо сейчас серьёзные СМИ сообщают всё новые и новые подробности трагического происшествия, но здесь нужна полная ясность и официальные заявления. В телеграм-канале Ирины Бартновской говорится о том, что подробностей случившегося не будет, а о причинах лучше не спрашивать.
Родившийся 9 февраля 1985 года Шкляров закончил академию имени Вагановой в 2003 году. Шкляров становился лауреатом балетных конкурсов и обладателем балетных премий. Шкляров – первый исполнитель партий Зефира («Пробуждение Флоры») и Арлекина («Карнавал»). Был женат на балерине Мариинского театра Марии Ширинкиной, но этот брак завершился разводом.