Трагически погиб 39-летний солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров, в 2020 году получивший звание заслуженного артиста России

Новость о гибели солиста Мариинского театра Владимира Шклярова вызвала шок в культурном сообществе. «Питерец.ру» цитирует сообщение на сайте театра:

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звёздный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это – огромная утрата не только для коллектива театра, но и для всего сегодняшнего балетного искусства... Больше двадцати лет он отдал служению Мариинскому театру... Его безграничные творческие способности были отмечены множеством наград, но главное звание – самое ценное для Владимира – он получил в 2020 году, став заслуженным артистом России».

Прямо сейчас серьёзные СМИ сообщают всё новые и новые подробности трагического происшествия, но здесь нужна полная ясность и официальные заявления. В телеграм-канале Ирины Бартновской говорится о том, что подробностей случившегося не будет, а о причинах лучше не спрашивать.

Родившийся 9 февраля 1985 года Шкляров закончил академию имени Вагановой в 2003 году. Шкляров становился лауреатом балетных конкурсов и обладателем балетных премий. Шкляров – первый исполнитель партий Зефира («Пробуждение Флоры») и Арлекина («Карнавал»). Был женат на балерине Мариинского театра Марии Ширинкиной, но этот брак завершился разводом.