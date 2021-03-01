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Питерец.ру » Культура » Женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра

Женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
wikimapia.org
Женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра и симфонического оркестра в БКЗ «Октябрьский» накануне 8 марта

1000 областных женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра и симфонического оркестра в БКЗ «Октябрьский» накануне 8 марта.

Для тех, кто целый год трудился на передовой борьбы с COVID-19, и заслуженным женщинам-медикам споют солисты Мариинского театра Григорий Чернецов и Карина Чепурнова, победители проекта «Голос» Дина Гарипова и Александра Воробьева, а также выступит симфонический оркестр Ленинградской области под управлением дирижера Михаила Голикова.

Концерт пройдет при поддержке «Группы ЛСР». Все билеты на благотворительный вечер будут распространены бесплатно через профильные учреждения Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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