1000 областных женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра и симфонического оркестра в БКЗ «Октябрьский» накануне 8 марта.

Для тех, кто целый год трудился на передовой борьбы с COVID-19, и заслуженным женщинам-медикам споют солисты Мариинского театра Григорий Чернецов и Карина Чепурнова, победители проекта «Голос» Дина Гарипова и Александра Воробьева, а также выступит симфонический оркестр Ленинградской области под управлением дирижера Михаила Голикова.

Концерт пройдет при поддержке «Группы ЛСР». Все билеты на благотворительный вечер будут распространены бесплатно через профильные учреждения Ленинградской области.