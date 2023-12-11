На «Ленфильме» откроется выставка «Жизнь-Кино»

20 декабря в 18:00 на киностудии «Ленфильм» откроется выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося кинорежиссера, народного артиста РСФСР Виталия Мельникова – «Жизнь-Кино». В 2023 году Мастеру исполнилось бы 95 лет. Выставка организована при поддержке Министерства культуры РФ.

Выставка откроется для осмотра в 18:00, а позже, в 19:00 в кинозале киностудии «Ленфильм» пройдет ее торжественное открытие. Коллеги режиссера поделятся воспоминаниями о мастере. Завершит вечер показ отреставрированного фильма «Мама вышла замуж».

В 1964 году молодого режиссёра пригласили на «Ленфильм». За годы работы на киностудии Виталий Мельников создал более двух десятков фильмов, каждый из которых стал ярким событием отечественного кинематографа. Его картины «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Женитьба», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Выйти замуж за капитана», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел» и другие - кинокритики часто называют безупречными. Виталий Мельников посвятил кино всю свою жизнь. Не случайно, свою книгу воспоминаний он так и назвал «Жизнь. Кино». Для него «жизнь» и «кино» всегда были едины, дополняли друг друга.

Выставка расскажет о судьбе и творческом пути режиссера. Виталий Мельников прожил большую жизнь - почти век – и этот «век Мельникова» вместил в себя все события, происходившие в истории современной России. Главную тему выставки задаст – «Кинолента времени», по «берегам» которой будут отмечены различные эпохи: энтузиазм первых пятилеток и сталинские репрессии; война и трудные послевоенные годы; развенчание «культа личности» Сталина и хрущевская «оттепель», «застой» и перестройка; «лихие 90-е» и возрождение России в XXI веке. А поскольку мы находимся на «Ленфильме», время будет представлено не только архивными снимками и документами, но также фотографиями со съемочных площадок и кадрами фильмов – той «родной» атмосферы «Жизнь-Кино», в которой существовал Виталий Мельников.

Выставку «Жизнь-Кино» можно назвать исповедью. В книге «Жизнь. Кино» Виталий Мельников честно рассказал о времени и о себе. Но рассказ о Мастере был бы не полным, если бы мы не услышали проникновенные слова коллег и друзей о самом Мельникове. На встроенных мониторах мы увидим архивное видео Олега Ефремова, Олега Табакова, Евгения Леонова, Владимира Меньшова, Зинаиды Шарко, Веры Глаголевой, а также подготовленные к выставке эксклюзивные интервью Светланы Крючковой, Людмилы Зайцевой, Виктора Сухорукова, Кирилла Пирогова, Михаила Морозова, Светланы Ивановой, известных кинокритиков и киноведов. Музыкальным сопровождением выставки станут композиции из фильмов Виталия Мельникова композиторов: Андрея Петрова, Олега Каравайчука, Сергея Баневича, Игоря Конелюка. А звуковым фоном - шумы и звуки со съемочных площадок. Важной частью выставочного пространства станет кинозал, в котором можно будет посмотреть все фильмы Виталия Мельникова.

Вход на выставку свободный. В день открытия необходимо зарегистрироваться: https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/2706611/

С 21 декабря выставка открыта для посещения с 12:00 до 20:00 для всех желающих.