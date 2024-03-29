Антоха МС представит новый альбом на сольном концерте в Петербурге

Один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей Антоха МС представит новый альбом и исполнит всеми любимые хиты на большом сольном концерте 21 апреля в клубе «Космонавт» в Петербурге.

В феврале 2024 года Антоха МС выпустил первый за пять лет лонгплей «ШИК МОЛА», в котором смешались регги, джаз, танцевальный фанк, оректровое диско, уникальный вокал и доброжелательная лирика исполнителя. В поддержку «ШИК МОЛА» Антоха МС отправился в масштабный концертный тур более чем по 20-ти городам России. Концерт-презентация альбома в Санкт-Петербурге состоится в клубе «Космонавт» 21 апреля. Помимо новых композиций, зрители услышат «Бросай табак», «Ритм сердца», «Множество путей» и другие уже полюбившиеся хиты.

Билеты на концерт уже в продаже.

Антоха МС – хип-хоп исполнитель с неповторимым стилем исполнения. На счету артиста пять сольных альбомов, совместные песни с Zivert, группой ЛАУД, Славой КПСС, ANNA, выступления на самых крупных площадках и фестивалях страны.

Концерт Антохи МС пройдет в клубе «Космонавт»

(Бронницкая, 24) 21 апреля.

Вход с 19:00, начало концерта в 20:15.