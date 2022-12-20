Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY

В новогодние праздники в клубе ROOF PLACE. BAY состоятся два специальных рождественских концерта – 7 января выступит электроарфистка Ольга Максимова, а 8 января Саша Алмазова представит новую программу с бэндом и хором.

В новогодние праздники клуб ROOF PLACE. BAY будет окутан рождественским волшебством. 7 января композитор-экспериментатор Ольга Максимова даст специальный концерт, который придется по вкусу даже самому искушенному слушателю, соединив электроарфу, синтезатор и нежные биты. Программа концерта будет посвящена бесконечной любви, которая живет в каждом из нас. Специальный гость – электропианистка Полина Ковыршина.

8 января петербургская певица Саша Алмазова выступит со своим бэндом. В программе давно полюбившиеся публике песни и новый проект «ЧтоЕслиХор». В репертуаре хора отсутствуют границы жанров и языков, есть и мировые хиты, и классика, и песни авторства Саши. Коллектив хора объединяет совершенно разных людей, разных профессий и разного музыкального уровня, но единых в своем мировоззрении и любви к музыке.

Билеты на эти два концерта – станут необыкновенным подарком на новогодние праздники родным и близким.

Билеты на концерты уже в продаже.

Ольга Максимова – композитор-экспериментатор и новатор. В её музыке соединяются сразу несколько музыкальных стилей – эклектика, эмбиент, электронная музыка, неоклассика, джаз и другие.

Саша Алмазова – певица, автор песен, музыкальный продюсер и педагог. Совсем недавно Саша выпустила первый сольный альбом с живыми инструментами «Феникс».

Концерт Ольги Максимовой пройдет в Петербурге:

7 января 2023 года в 19:00

на площадке ROOF PLACE. BAY (Кожевенная линия, 30).

Концерт Саши Алмазовой пройдет в Петербурге:

8 января 2023 года в 19:00

на площадке ROOF PLACE. BAY (Кожевенная линия, 30).