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Питерец.ру » Культура » Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY

Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY

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Опубликовал: Вадик Котов
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ROOF PLACE. BAY
В новогодние праздники в клубе ROOF PLACE. BAY состоятся два специальных рождественских концерта

В новогодние праздники в клубе ROOF PLACE. BAY состоятся два специальных рождественских концерта – 7 января выступит электроарфистка Ольга Максимова, а 8 января Саша Алмазова представит новую программу с бэндом и хором.

В новогодние праздники клуб ROOF PLACE. BAY будет окутан рождественским волшебством. 7 января  композитор-экспериментатор Ольга Максимова даст специальный концерт, который придется по вкусу даже самому искушенному слушателю, соединив электроарфу, синтезатор и нежные биты. Программа концерта будет посвящена бесконечной любви, которая живет в каждом из нас. Специальный гость – электропианистка Полина Ковыршина.

8 января петербургская певица Саша Алмазова выступит со своим бэндом. В программе давно полюбившиеся публике песни и новый проект «ЧтоЕслиХор». В репертуаре хора отсутствуют границы жанров и языков, есть и мировые хиты, и классика, и песни авторства Саши.  Коллектив хора объединяет совершенно разных людей, разных профессий и разного музыкального уровня, но единых в своем мировоззрении и любви к музыке.

Билеты на эти два концерта – станут необыкновенным подарком на новогодние праздники родным и близким. 

Билеты на концерты уже в продаже.

Ольга Максимова – композитор-экспериментатор и новатор. В её музыке соединяются сразу несколько музыкальных стилей – эклектика, эмбиент, электронная музыка, неоклассика, джаз и другие. 

Саша Алмазова – певица, автор песен, музыкальный продюсер и педагог. Совсем недавно Саша выпустила первый сольный альбом с живыми инструментами «Феникс».

Концерт Ольги Максимовой пройдет в Петербурге:  

7 января 2023 года в 19:00
на площадке ROOF PLACE. BAY  (Кожевенная линия, 30).

Концерт Саши Алмазовой пройдет в Петербурге:  

8 января 2023 года в 19:00
на площадке ROOF PLACE. BAY  (Кожевенная линия, 30).

Источник: ROOF PLACE. BAY
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