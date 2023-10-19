28 октября Балтийский симфонический оркестр представит в «Колизее» свою новую программу «Миры Genshin Impact». В программе концерта — невероятные саундтреки к регионам этой суперпопулярной игры, завоевавшей уже многомилионную аудиторию во всем мире.

Уже несколько лет китайская видеоигра Genshin Impact («Первоначальный бог») - одна из самых популярных забав геймеров. По её сюжету, брат и сестра застревают в волшебном мире и теряются. Однако, заниматься их поисками совершенно необязательно. Перед игроком открывается огромный мир Тейват, поделённый на семь совершенно разных регионов, каждый из которых связан с одним из элементов стихий. Например, начинается история в Мондштадте, чей образ вдохновлен европейскими средневековыми городами – там чтут стихию ветра. Далее следует регион Ли Юэ – место с развитой торговлей и юриспруденцией, где славят элемент земли, а культура более всего походит на китайскую. В игре можно идти куда угодно, разгадывать загадки, выполнять сотни заданий, сражаться с монстрами, ловить рыбу, работать курьером, участвовать в кулинарных конкурсах, строить дом, играть на музыкальных инструментах, охотиться, знакомиться с разными интересными героями. Genshin Impact захватывает разнообразием и свободой. Хотите — помогайте кошке отстроить разрушенный временем храм, исследуйте выброшенный на берег корабль или ищите связь между солнечными часами на безымянном острове и заброшенным храмом ветров.

Оригинальную партитуру игры сочинил китайский композитор и продюсер Ю-Пэн Чэнь (Yu-Peng Chen). Его работы известны своим универсальным стилем интеграции традиционных китайских музыкальных инструментов с западными оркестровыми аранжировками. Автор с отличием закончил Шанхайскую консерваторию, за свою более чем 15-летнюю карьеру написал музыку не только для множества фильмов, сериалов и видеоигр, но и приличное количество популярных песен, вдохновленных китайским фольклором. Ю-Пэн - один из тех немногих композиторов в мире, кому удается успешно объединять традиции азиатской культуры с мировым наследием академической музыки.

Главная идея создания саундтрека к Genshin Impact заключалась в желании погрузить игроков в предложенный новый мир еще и эмоциональными красивыми мелодиями. В зависимости от региона игры, партитура, основанная на фундаменте европейского симфонизма, раскрашивается «местными» музыкальными и культурологическими влияниями. Например, в Мондштадте композитор использовал деревянные духовые, а темы битвы используют полифонию и имитируют мощные элементы бетховенских оркестровок. В 2020 году Ю-Пэн Чэнь получил главный приз «Выдающийся артист — прорыв в музыке» на ежегодной премии Game Music Awards.

«В разработке Genshin Impact в музыкальное сопровождение вкладывается очень много средств. Для записи первого альбома пригласили Лондонский филармонический оркестр. Мы очень ценим любовь музыкантов к самовыражению и умение передавать музыкой чувства, - говорит он. - С помощью технологий можно добиться много различных эффектов, но звуки, которые действительно волнуют человеческие души, всегда рождаются благодаря эмоциям исполнителя. А наш саундтрек обладает не только простотой, но и содержит в себе квинтэссенцию чувств и эмоций человека, культуру и искусство».

Начало в 19:00.

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