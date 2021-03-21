Оркестр штаба ЗВО представит в Санкт-Петербурге программу торжественной музыки великих русских композиторов

Сегодня в Санкт-Петербурге военный оркестр штаба Западного военного округа представит программу торжественной музыки великих русских композиторов – Глинки, Бородина и Мусоргского.

В Белом зале Политехнического университета военный оркестр штаба Западного военного округа под руководством старшего лейтенанта Григория Велько исполнит одну из вершин симфонического творчества Глинки – увертюру к опере «Руслан и Людмила», красочные «Половецкие пляски» Бородина и торжественный Марш «Взятие Карса» Мусоргского, в программе концерта также колоритные «Армянские танцы» Альфреда Рида. Солистами выступят лауреаты международных конкурсов Алексей Юрковский, Анна-Мария Коновалова, Елизавета Харламова, Станислав Горенко

Оркестр штаба Западного военного округа – музыкальный коллектив с большими художественными традициями, накопленными за полуторавековую историю. В его программах звучит военная, классическая, современная и эстрадно-джазовая музыка. В 2019 году под руководством Григория Велько коллектив занял I место во Всеармейском смотре-конкурсе военных оркестров в Москве, в очередной раз подтвердив титул лучшего оркестра Вооруженных сил России.