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Питерец.ру » Культура » Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»

Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Архивный Комитет
Выставка работ выдающегося художника начала ХХ века Александра Вахрамеева (1874–1926)

Фонд поддержки искусства «Краски жизни» совместно с Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга представят выставку работ выдающегося художника начала ХХ века Александра Вахрамеева (1874–1926).

Творчество А.И.Вахрамеева – ценная, но малоизведанная часть художественного наследия России. Выставка призвана вновь открыть широкой публике некогда забытого мастера.

В мероприятии примут участие председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга П.Е. Тищенко, председатель правления Санкт-Петербургского Союза Художников А.Н.Базанов, Президент Фонда Исторической Фотографии им. Карла Буллы В.Е.Эльбек, представители организаций культуры, искусства, архивных учреждений. Выставка включает более 40 произведений живописи и графики из частных коллекций. Основу экспозиции составляют работы Вахрамеева и архивные документы, предоставленные Центральным государственным архивом литературы и искусства Санкт-Петербурга.

12 мая 2021 г. в 16.00

по адресу: Большой проспект П.С., 7/4 состоится открытие выставки

Справочно:

Александр Иванович Вахрамеев – недооцененная фигура отечественного искусства начала ХХ века. Известный, скорее, в узких кругах, талантливый ученик корифея русской живописи Ильи Репина, Вахрамеев является достойным приемником лучших традиций русской реалистической школы. А.И. Вахрамеев, будучи наблюдательным рисовальщиком и тонким психологом, создал целую галерею женских образов и детских портретов, написал ряд лиричных пейзажей и жанровых сцен. Александр Вахрамеев прожил всего 52 года. Имя художника вскоре после его смерти было забыто на долгие годы. Активно обращаться к творчеству А.И.Вахрамеева стали только в последние десятилетия.

Художественное наследие Вахрамеева многогранно. На выставке широко представлены женские
и детские образы, преисполненные искренности и нежности. Твердый реалист, академик, он, в свою очередь, оказался не чужд визуальным приемам импрессионизма и модерна. Ярко выраженное декоративное начало, плавность линий и плоскостная работа цветом без труда обнаруживаются в некоторых его работах. Мастер рисунка и живописных полотен А.Вахрамеев снискал уважением среди своих современников и занял почетное место в истории отечественного искусства.

Источник: Архивный Комитет
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