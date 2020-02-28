Выставка работ Евгения Расторгуева «Игра с облаками»

С 17 марта по 12 апреля в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков пройдёт выставка «Игра с облаками», посвящённая творчеству московского живописца и графика Евгения Расторгуева.

Евгений Расторгуев — московский живописец, скульптор, книжный график, один из представителей либерального крыла Московского Союза художников. Учился в Горьковском художественном училище, сразу по завершении обучения начал участвовать в выставках.

На выставке в МИСПе Расторгуев предстанет перед зрителями как удивительный сочинитель-фантазер, пытающийся осовременить незамысловатую жизнь русской провинции, выбирающий в качестве героев для своих работ типажи, характерные для первой четверти ХХ века: мужиков, продавцов, франтов, парикмахеров, фокусников и картёжников, которые всё равно несут в себе черты современности: в них, как в проявлениях русского ментального кода, Расторгуев видит и мир сегодняшний.

Кроме живописных работ на выставке будут представлены скульптуры, основой для которых послужили традиционные формы городецкой глиняной игрушки. В небольших скульптурах мастера тоже соединились исконная и современная образность. Для них была разработана собственная техника и найден главный формообразующий элемент, напоминающий керамическую кринку.

«Игра с облаками» — это показ произведений, объединенных особым ощущением времени и пространства, наполненных добродушным юмором, трепетным отношением к прошлому и настоящему.

Экспозиция выставки, включающая в себя более 30 живописных работ и 13 скульптур, представляет зрителю редкое собрание произведений Расторгуева, созданных за четыре десятилетия с 1970 по 2000-е годы.