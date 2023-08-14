«Книжный поезд» из Петербурга встретили в Иркутске

Участники проекта «Книжная экспедиция», который в начале августа стартовал в Санкт-Петербурге, добрались до Иркутска. Это уже 13 остановка в рамках крупномасштабной гуманитарной акции движения «Книжные маяки России» на пути к Владивостоку. Экспедиция направлена на объединение библиотекарей, издателей, писателей, представителей органов власти и читателей для достижения общей цели: создать условия, чтобы россияне как можно больше читали. Ее маршрут охватывает 14 городов, где проходят встречи с читателями, книжные мероприятия, дискуссии и лекции. В Иркутске визит «Книжной экспедиции» стал частью программы XVI Фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске» – 2023».

На вокзале участников просветительской акции встречала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. Руководитель аппарата Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Гриневич вручил ей подарочное иллюстрированное издание о Мариинском дворце. Городской парламент в этом году отправил в города по пути следования поезда несколько десятков экземпляров подарочных иллюстрированных книг о Мариинском дворце и петербургских храмах.

– Отрадно, что родиной фестивального движения является Петербург – столица писателей и поэтов. Пушкин, Достоевский, Блок, Ольга Берггольц, Даниил Гранин – богатейшее литературное наследие. Именно у нас три года назад впервые прошёл «Книжный маяк». Законодательное Собрание всегда поддерживало это событие, – отметил ранее спикер петербургского парламента Александр Бельский.