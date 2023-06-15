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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце презентовали XIII акцию «Дни белых журавлей»

В Мариинском дворце презентовали XIII акцию «Дни белых журавлей»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга презентовали XIII акцию «Дни белых журавлей»

В Мариинском дворце состоялось заседание организационного комитета традиционной петербургской акции памяти павших воинов России «Дни белых журавлей». Его участникам были представлены основные мероприятия в рамках проекта. Открывая заседание, руководитель оргкомитета, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Горшечников отметил выход акции на всероссийский уровень.

– В 2023 году, в год празднования 100-летия Расула Гамзатова акция приобрела статус всероссийского проекта. Её цель остается неизменной – создание условий для реализации инициатив социально-активной молодёжи. В апреле этого года наша молодёжная постановочная группа встретилась в Махачкале с министром культуры Республики Дагестан Заремой Бутаевой. Там же был проведён первый этап съёмок документального фильма, который будет презентован в рамках акции в Санкт-Петербурге, – сказал он.

Премьера фильма – только одно из множества мероприятий акции. С 16 по 22 октября запланированы митинг-реквием «Помни их, Россия», Всероссийский урок мужества «Герои нашего времени», открытие на площадке Мариинского дворца выставки, посвящённой 100-летию Расула Гамзатова, презентация молодёжного художественного проекта «Заповеди Расула Гамзатова» и другие. Как было отмечено на заседании, план акции продолжает формироваться, и участники могут дополнить его своими идеями.

Акция «Дни Белых Журавлей» проводится в Санкт-Петербурге с 2011 года при поддержке Законодательного Собрания, Международного общественного фонда Расула Гамзатова, ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, городского военного комиссариата, благотворительной организации «Большая медведица», петербургских образовательных учреждений и других организаций. В её рамках организуются патриотические и спортивные мероприятия, научно-практические конференции и выставки. Организатором акции выступает Молодёжное общественное движение "Стерхи".

Источник: ЗАКС
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