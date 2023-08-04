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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сны о Нигерии»

Выставка «Сны о Нигерии»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка «Сны о Нигерии».

18 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка «Сны о Нигерии». Своё видение этой самой населённой африканской страны предлагают нам молодые российские и нигерийские художники.

Экспозиция проходит в рамках петербургского саммита «Россия – Африка – 2023» и организована музеем совместно с посольством Федеративной Республики Нигерия в Москве.

Выставка является своеобразным смотром конкурса «Как я представляю Нигерию», который уже во второй раз проводится в контексте культурного сотрудничества двух стран. 

Авторы - молодые российские художники, студенты Суриковского и Строгановского художественных ВУЗов. Темы и сюжеты их работ общечеловеческие – святость и труд материнства, женская красота, сила и трепет любви. Жанры разнообразны – портрет, натюрморт, пейзаж, бытовые сцены. Неоднородна и техника - масло, пастель, графика, линогравюра….

Помимо живописных полотен посетители выставки увидят также скульптуру малых форм, картины из нитей, коллекцию костюмов с этническими мотивами, сшитых из нигерийских тканей. 

Где черпали вдохновение российские авторы, изображая Нигерию?

Безусловно, в ярких, красочных снах. J 

А ещё - изучая видео-, фото и текстовые материалы.

Вспоминая рассказы бабушек и дедушек, живших и работавших в этой далекой стране в советское время.

Домысливая, фантазируя, предполагая…..

Гостям же выставки дополнить и усилить образ загадочной Африки помогут работы нигерийских художников, также представленные на экспозиции.

Выставка «Сны о Нигерии» продлится в АРТМУЗЕ до 1 октября.

Вернисаж состоится 18 августа, в 19.00.

Вход традиционно свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
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