18 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка «Сны о Нигерии». Своё видение этой самой населённой африканской страны предлагают нам молодые российские и нигерийские художники.
Экспозиция проходит в рамках петербургского саммита «Россия – Африка – 2023» и организована музеем совместно с посольством Федеративной Республики Нигерия в Москве.
Выставка является своеобразным смотром конкурса «Как я представляю Нигерию», который уже во второй раз проводится в контексте культурного сотрудничества двух стран.
Авторы - молодые российские художники, студенты Суриковского и Строгановского художественных ВУЗов. Темы и сюжеты их работ общечеловеческие – святость и труд материнства, женская красота, сила и трепет любви. Жанры разнообразны – портрет, натюрморт, пейзаж, бытовые сцены. Неоднородна и техника - масло, пастель, графика, линогравюра….
Помимо живописных полотен посетители выставки увидят также скульптуру малых форм, картины из нитей, коллекцию костюмов с этническими мотивами, сшитых из нигерийских тканей.
Где черпали вдохновение российские авторы, изображая Нигерию?
Безусловно, в ярких, красочных снах. J
А ещё - изучая видео-, фото и текстовые материалы.
Вспоминая рассказы бабушек и дедушек, живших и работавших в этой далекой стране в советское время.
Домысливая, фантазируя, предполагая…..
Гостям же выставки дополнить и усилить образ загадочной Африки помогут работы нигерийских художников, также представленные на экспозиции.
Выставка «Сны о Нигерии» продлится в АРТМУЗЕ до 1 октября.
Вернисаж состоится 18 августа, в 19.00.
Вход традиционно свободный.
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