1 июля 2023 года в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» откроется выставка работ по итогам Международного конкурса детского рисунка «Россия – Африка», подготовленная Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» (г. Казань).

С февраля по апрель 2023 года Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» провел Международный конкурс детского рисунка «Россия – Африка», который был задуман в русле развития культурного и социально-экономического сотрудничества Республики Сенегал и Республики Татарстан.

Конкурс стал еще одним способом укрепления международных связей в области изобразительного искусства, популяризации и привлечения внимания детей и подростков к объектам культурного наследия, истории, национальной культуре и традициям стран Африки и России.

Данная выставка заявлена как часть культурной программы Второго саммита, Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», который пройдетв Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля 2023 года.

Экспозиция содержит более 80-ти детских рисунков, представляющих четыре номинации конкурса:

«Сказки» (для детей 6-10 лет);

«Объекты ЮНЕСКО» (11–14 лет);

«Российско-африканские культурные и научные связи: история

и современность» (15–17 лет);

«Сенегал» (6–17 лет).

Всего на конкурс поступило более 1000 рисунков из стран Африки (ЮАР, Сенегала, Египта, Туниса, Замбии), регионов и городов Российской Федерации (Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Кузнецка, Калининграда, Донецка, Тульской и Новосибирской областей, Дальнего Востока и др.).

На выставке будут представлены самые яркие художественные работы детей, выполненные на бумаге или картоне в технике живописи и графики. В процессе творчества участники из России и стран Африки знакомились с богатым миром культуры друг друга и создавали рисунки с образами и сюжетами, возникающими при этом знакомстве.

Выставка будет расположена в атриуме Исторического парка и продлится до 30 июля.

Вход свободный.