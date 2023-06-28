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Питерец.ру » Культура » Петербургский пианист Илья Папоян начинает сегодняшнюю программу финала конкурса имени П. И. Чайковского, вслед за ним на сцену выйдут Харлионо и Вонг

Петербургский пианист Илья Папоян начинает сегодняшнюю программу финала конкурса имени П. И. Чайковского, вслед за ним на сцену выйдут Харлионо и Вонг

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.artis-futura.fund
Папоян играет в финале 2-й концерт Чайковского и 3-й концерт Рахманинова с ГАСО.

В третьем туре международного конкурса имени П. И. Чайковского продолжаются выступления пианистов. «Питерец.ру» считает, что прямо сейчас все культурные петербуржцы должны на время бросить все дела послушать Илью Папояна, который в 18:00 предстанет перед жюри под председательством народного артиста РФ Дениса Мацуева. В состав жюри, которое и определит победителя конкурса, на этот раз вошли Виктор Ересько, Лю Шикунь (КНР), Владимир Виардо (Россия – США) и другие.

Папоян представит на суд жюри и зрителей оригинальную программу, в которой нет 1-го концерта Чайковского (вчера его исполняли все трое первых участников финала – россиянине Станислав Корчагин и Сергей Давыдченко, а также китаянка Мао Сюаньи). Известно, что прозвучат 2-й концерт Чайковского и 3-й концерт Рахманинова.

В финале конкурсанты выступают с Государственным академическим симфоническим оркестром имени Евгения Светланова. Вслед за Папояном собравшиеся услышат двух иностранных претендентов на победу в конкурсе Чайковского – британца Джорджа Харлионо и американца Энджела Вонга. Первый исполнит 1-й концерт Чайковского и 2-й концерт Рахманинова, Вонг выбрал концерт Бриттена.

Тем временем Папоян уже готовится к выходу на сцену.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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