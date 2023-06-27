Скрипач Даниил Коган и пианист Станислав Корчагин выступили в финале международного конкурса имени П. И. Чайковского

Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского продолжается и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Начались финальные прослушивания у пианистов и скрипачей. Даниил Коган, внук прославленного советского скрипача Леонида Когана, открыл третий тур исполнением двух произведений для скрипки с оркестром под управлением народного артиста России Александра Рудина. Сначала Коган на скрипке работы Страдивари «Феликс Юсупов» сыграл 5-й концерт Моцарта, затем – концерт Чайковского. Следом за Коганом выступала корейская конкурсантка Ким Ке Хи … с таким же репертуаром: концерт Чайковского играют в финале все участники, а 5-й концерт Моцарта выбрал ещё и Равиль Ислямов.

Первым из пианистов программу третьего тура исполнил преподаватель Гнесинки Станислав Корчагин. Начал ученик Татьяны Зеликман с 1-го концерта Чайковского для фортепиано с оркестром, затем сыграл 2-й концерт Прокофьева. «Питерец.ру» впечатлён выступлением Корчагина в каждом из раундов конкурса, зрителям Корчагин импонирует своей зрелой манерой исполнения и отсутствием игры на публику. Корчагин играет сосредоточенно и заставляет слушать.

Вслед за Корчагиным на сцену вышли китаянка Мао Сюаньи и ещё один российский участник Сергей Давыдченко.