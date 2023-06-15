В Мариинском дворце открылась выставка «200 лет Славной Гвардейской Школе». Экспозиция посвящена юбилею Николаевского кавалерийского училища, располагавшегося в 1825-1839 гг. в стенах бывшего дворца графа Чернышёва, на месте которого сегодня находится Мариинский дворец. На выставке представлены предметы из собрания Музея Николаевского кавалерийского училища при Воскресной школе Храма Воскресения Христова (у Варшавского вокзала) и художественные работы руководителя проекта Оксаны Хейлик, рассказывающие об истории прославленного военного учебного заведения.

В то время школа называлась Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Среди её выпускников – выдающиеся деятели отечественной культуры. Одним из самых известных выпускников был Михаил Юрьевич Лермонтов. Ранее, 22 мая 2023 года, в день основания Школы в Зале раритетов Мариинского дворца состоялась презентация культурно-просветительского проекта «Лермонтовский Петербург», авторам которого принадлежит идея создания юбилейной выставки. Экспозиция будет работать до 30 июня 2023 года.