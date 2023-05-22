Депутаты поздравили выпускников Нахимовского училища

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Марина Макарова приняли участие в торжественной церемонии «Последний звонок» в Нахимовском военно-морском училище.

Парламентарии поздравили выпускников с окончанием учебы и вручили благодарственные письма Председателя ЗС СПб нахимовцам, завершившим обучение с высокими показателями в учебе, дисциплине и общественной жизни училища. Благодарности удостоились курсанты Михаил Котелевский, Степан Москаленко, Сергей Кормилихин, Владислав Быков, Владимир Житнухин, Артем Русинов, Роман Русинов и Айрат Тазетдинов.