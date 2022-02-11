Выставка "Мы учились в СХШ"

В музее Артмуза к юбилею художественного лицея им. Б.В. Иогансона пройдет коллективная выставка ее выпускников разных лет. Участники – авторы с мировой известностью – представят работы в широком спектре жанров, от живописи и скульптуры до дизайна и мультипликации.

В Санкт-Петербурге есть уникальное учебное заведение – художественный лицей им. Б. В. Иогансона, ранее называвшийся «Средняя художественная школа при институте имени Репина Академии художеств СССР». Собственно, благодаря этому старому названию за школой и по сей день неформально закрепилась аббревиатура «СХШ», а ее учащиеся и выпускники именуются веселым прозвищем «схшатики». Значение СХШ в художественной жизни города и страны сложно преувеличить: огромное количество известных советских и российских художников свой путь в большое искусство начало из стен этой школы. Ее история начинается с 1934 года, когда в стенах Академии художеств была создана «Школа юных дарований» при В. А. Х., но выставка посвящена отдельному периоду в истории школы, начавшемуся с 1971 года.

В 2021 году исполнилось 50 лет, как школа обосновалась в своем нынешнем здании на Детской улице. По этому поводу бывшие выпускники задумали сделать небольшую выставку в стенах школы и поделиться опытом с нынешними схшатиками. В связи с ограничениями пандемии выставку было решено перенести в музей современного искусства Артмуза и представить ее в 2022-м. Так первоначальная идея выросла в большой проект, в котором смогли принять участие не только «схшатики»-петербуржцы, но и художники, живущие сейчас в разных уголках России и за рубежом. На одной площадке объединились представители разных направлений современного искусства. В экспозиции будут представлены не только произведения живописи, графики, скульптуры, но также разные виды дизайна, компьютерная 3D графика, мультипликация. Среди участников (70 авторов) вы найдете имена с мировой известностью – это и архитектор Сергей Чобан, и двукратный номинант на премию «Оскар» режиссер-мультипликатор Константин Бронзит, и лидер художественного объединения «Митьки» Дмитрий Шагин, и живописец Николай Блохин, и виртуоз акварели Елена Базанова, и многие другие.

Куратор проекта – художник Александр Зимин. При финансовой поддержке фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» к открытию выставки издается каталог, достойный стать библиографической редкостью. Помимо репродукций картин в нем будут представлены старые фотографии из личных архивов художников, а также их литературные воспоминания о школе.

МЫ УЧИЛИСЬ В СХШ

25 февраля – 22 марта 2022 г

Встреча с авторами в рамках открытия 25 февраля (пт) в 19-00

Галерея «Ц», 1 этаж

Живопись, графика, скульптура, 0+