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Питерец.ру » Общество » Здание Николаевского кавалерийского училища в Петербурге приспособят под школу

Здание Николаевского кавалерийского училища в Петербурге приспособят под школу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
livejournal.com
Здание Николаевского кавалерийского училища в Санкт-Петербурге приспособят под школу

Самый универсальный способ сохранения объекта культурного наследия, включающий в себя и ремонт, и реставрацию, - это приспособление его для современного использования. Недавно Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Училище Николаевское кавалерийское» в Санкт-Петербурге. После окончания работ в нем разместится школа на 1000 мест.

Идея создать постоянно действующую школу гвардейских подпрапорщиков принадлежит великому князю Николаю Павловичу, именно он предоставил ее проект императору Александру I. В 1823 году учебное заведение открылось, в него принимали молодых дворян, поступавших в гвардию из университетов или частных пансионов и не имевших военной подготовки. Вплоть до 1918 года, когда Николаевское кавалерийское училище закрылось, его выпускниками становились многие видные военные и гражданские деятели России. Одним из них был великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

Здание, состоявшее из главного корпуса и трех флигелей, в котором с 1839 года располагалось кавалерийское училище, архитектор Александр Штауберт перестроил в 1825-м, придав ему классический облик. Во второй половине ХIХ века был надстроен третий этаж северо-западного флигеля и оформлен актовый зал.

После революции историческое здание поочередно занимали детский сад, типография, больница и другие организации. В последнее время здесь располагался завод радиотехнического оборудования.

«Согласно проекту, рассмотренному Главгосэкспертизой России, здание приспособят под школу на 1000 учеников. В ней планируется размещение физкультурно-спортивной, хозяйственной зон и зоны отдыха. Будут проведены работы по обустройству в здании входной зоны с гардеробами и охраной, учебных классов, обеденного зала, библиотеки, актового зала, медицинского блока и других помещений. К основному зданию пристроят двух-трехэтажный спортивный блок с бассейном и спортзалом. Общая площадь объекта составит 20428,39 кв. м», – говорит главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

Проектную документацию подготовило ООО «Кант».

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