Здание Николаевского кавалерийского училища в Петербурге приспособят под школу

Самый универсальный способ сохранения объекта культурного наследия, включающий в себя и ремонт, и реставрацию, - это приспособление его для современного использования. Недавно Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Училище Николаевское кавалерийское» в Санкт-Петербурге. После окончания работ в нем разместится школа на 1000 мест.
Идея создать постоянно действующую школу гвардейских подпрапорщиков принадлежит великому князю Николаю Павловичу, именно он предоставил ее проект императору Александру I. В 1823 году учебное заведение открылось, в него принимали молодых дворян, поступавших в гвардию из университетов или частных пансионов и не имевших военной подготовки. Вплоть до 1918 года, когда Николаевское кавалерийское училище закрылось, его выпускниками становились многие видные военные и гражданские деятели России. Одним из них был великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.
Здание, состоявшее из главного корпуса и трех флигелей, в котором с 1839 года располагалось кавалерийское училище, архитектор Александр Штауберт перестроил в 1825-м, придав ему классический облик. Во второй половине ХIХ века был надстроен третий этаж северо-западного флигеля и оформлен актовый зал.
После революции историческое здание поочередно занимали детский сад, типография, больница и другие организации. В последнее время здесь располагался завод радиотехнического оборудования.
Проектную документацию подготовило ООО «Кант».