В Петербурге для воспитанников Суворовского училища прозвенел последний звонок

В Санкт-Петербурге для 55 выпускников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища прозвенел последний звонок.

Все выпускники неоднократно принимали участие в Параде Победы, являются обладателями взрослых спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта, так же среди них 10 призёров и победителей международных предметных олимпиад, 1 кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе.

Торжественное мероприятие состоялось на плацу учебного заведения. Творческие коллективы поздравили будущих выпускников с завершением обучения и пожелали успешной сдачи экзаменов.

С напутственным словом к выпускникам выступили начальник училища полковник Евгений Ермолов, начальник управления кадров Западного военного округа генерал-майор Игорь Белявский, выпускники прошлых лет и представители совета ветеранов.

В стенах училища юные суворовцы успешно занимаются научной и творческой деятельностью, изучением иностранных языков, осваивают навыки владения оружием. Для воспитанников созданы все условия для занятий разными видами спорта.