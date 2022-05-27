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Питерец.ру » Общество » В Петербурге для воспитанников Суворовского училища прозвенел последний звонок

В Петербурге для воспитанников Суворовского училища прозвенел последний звонок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО автор Екатерина Дунаева
В Санкт-Петербурге для воспитанников Суворовского училища прозвенел последний звонок

В Санкт-Петербурге для 55 выпускников Санкт-Петербургского Суворовского военного училища прозвенел последний звонок.

Все выпускники неоднократно принимали участие в Параде Победы, являются обладателями взрослых спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта, так же среди них 10 призёров и победителей международных предметных олимпиад, 1 кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе.

Торжественное мероприятие состоялось на плацу учебного заведения. Творческие коллективы поздравили будущих выпускников с завершением обучения и пожелали успешной сдачи экзаменов.

С напутственным словом к выпускникам выступили начальник училища полковник Евгений Ермолов,  начальник управления кадров Западного военного округа генерал-майор Игорь Белявский, выпускники прошлых лет и представители совета ветеранов.

В стенах училища юные суворовцы успешно занимаются научной и творческой деятельностью, изучением иностранных языков, осваивают навыки владения оружием. Для воспитанников созданы все условия для занятий разными видами спорта.

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