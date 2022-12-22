ГУП «Пассажиравтотранс» получит субсидию на приобретение автобусов

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидии Санкт‑Петербургскому государственному унитарному предприятию пассажирского автомобильного транспорта на увеличение уставного фонда».

Предоставление субсидии позволит обновить подвижной состав. Средства будут направлены на закупку автобусов особо большого класса. Новые машины позволят повысить безопасность перевозок и комфорт для пассажиров.

В настоящее время ГУП «Пассажиравтотранс» уже ведет масштабное обновление парка автобусов. В 2022 году предприятие закупило 429 машин.