Дом-музей Ф. И. Шаляпина станет «домом» для комиков в начале апре-ля

2 апреля в лофте дома-музея состоится концерт «Стендап с роялем», который представит сам куратор выставки – комик Антон Борисов. Он является одним из основателей стендап-жанра в России, участником шоу «Убойная Лига», «Comedy Баттл», «Смех без правил» и уже много лет выступает автором телешоу «Уральские Пельмени». Кроме того, Антон продюсировал «Центральный микрофон» и «Please Стендап» на Яндекс.Эфир.

«Я считаю, что хороший комик – это философ, который использует юмор как уникальный инструмент – чтобы донести сложные, порой непопулярные мысли до аудитории. В какой-то степени это можно назвать оружием, но не смертельным, а наоборот – продлевающим жизнь. Для меня очень волнительно, но значимо открытие этой выставки, и я безмерно рад, что могу выступить перед публикой в день открытия», – отмечает комик.

Ещё один творческий вечер давнего друга Театрального музея – актёра, театроведа, поэта, драматурга, теле- и радиоведущего Вадима Жука – состоится 7 апреля. Широкому зрителю он известен как единственный автор и худрук театра-студии «Четвёртая стена». И по сей день Вадим Семёнович продолжает писать капустники для Центрального Дома Актёра.

Сама выставка «Кто ты, папа русского стендапа?» продлится вплоть до сентября. Публика точно не останется в стороне от событий, происходящих в стенах музея: у каждого будет право голоса, чтобы выбрать «Папу русского стендапа». Голосование будет проходить посредством входных билетов, оформленных под настоящий бюллетень.

Адрес проведения выставки: ул. Графтио, 2-Б