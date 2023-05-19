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Питерец.ру » Общество » В «Ночь музеев» будут работать четыре автобусных маршрута

В «Ночь музеев» будут работать четыре автобусных маршрута

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Опубликовал: Вадик Котов
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Четыре автобусных маршрута будут перевозить желающих посетить музеи Петербурга в рамках международной акции «Ночь музеев»

Четыре автобусных маршрута будут перевозить желающих посетить музеи Петербурга в рамках международной акции «Ночь музеев», которая пройдет в Северной столице в предстоящие выходные.

Автобусы будут работать с 23:00 20 мая до 6:00 21 мая. Проезд - по билетам «Ночи музеев».

«В Петербурге «Ночь музеев» проходит уже много лет, интерес к проекту не ослабевает. В прошлом году в нем участвовали 105 учреждений культуры, которые посетили более 30 тысяч человек. Мы специально продлеваем работу общественного транспорта для жителей и гостей города, чтобы они могли легко и комфортно передвигаться между музеями, участвующими в акции», - отметил губернатор Александр Беглов.

Все маршруты будут пересекаться на Исаакиевской площади (остановка у Александровского сада). При этом останавливаться транспорт будет только около музеев, участвующих в ночной культурной программе.

Маршрут «Центр-1» пройдёт от Исаакиевской площади до проспекта Стачек. На нём можно будет доехать до Военно-морского музея, Музея железных дорог России, усадьбы княгини Дашковой и других экспозиционных центров.

Маршрут «Центр-2» протянется от Исаакиевской площади до Шпалерной улицы. Автобусы этого маршрута будут довозить до Военно-медицинского музея, Музея Арктики и Антарктики, Музея «Вселенная Воды» и других.

Маршрут «Центр-3» свяжет Исаакиевскую площадь и площадь Александра Невского. Автобусы будут останавливаться у Музея городской скульптуры, Музея театрального и музыкального искусства, Центра Михаила Шемякина и других интересных локаций.

Самый протяжённый маршрут - «Васильевский остров – Петроградская сторона». Пассажиры автобусов смогут доехать до Музея почвоведения, Музея Академии художеств, Музея петербургского авангарда, Планетария, а также других культурных центров.

Обслуживать маршруты в «Ночь музеев» будет подведомственный Комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс».

Источник: Администрация Петербурга
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