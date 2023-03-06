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Питерец.ру » Культура » В Петербурге отметили юбилей старейшего морского духового оркестра России

В Петербурге отметили юбилей старейшего морского духового оркестра России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге отметили 320-летие Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт, посвященный 320-летию Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Коллективу старейшего в России морского духового ансамбля передал приветствие спикера парламента Александра Бельского депутат Александр Кущак:

«Ваш оркестр, пройдя большой славный путь от петровских времен до наших дней, стал символом ВМФ, гордостью нашего города и всей страны. Благодаря вам сохраняются уникальность ансамбля, лучшие традиции поколений его артистов и дирижеров. Каждое выступление Адмиралтейского оркестра оставляет самые яркие и незабываемые впечатления. Успех вашего коллектива – это результат большого труда и постоянно растущего мастерства музыкантов, искренне преданных своему призванию и высокому искусству».

В зале прозвучали классические и эстрадные произведения духовой музыки, сочинения современных композиторов. Участниками концерта стали Хор мальчиков и солисты Хорового училища имени М.И. Глинки, ансамбль саксофонов оркестра штаба Западного военного округа, известные петербургские и московские солисты, начальники Адмиралтейского оркестра, руководившие коллективом в разные годы.

Ансамблю вручили Почетную грамоту Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Благодарности спикера получили действующий и прежние начальники оркестра.

Отметим, история Адмиралтейского оркестра берет начало в феврале 1703 года, когда Петр Великий приказал направить двадцать девять певчих из царской капеллы в Адмиралтейский приказ для обучения духовой музыке. Впоследствии морское ведомство переехало в Санкт-Петербург из Москвы, где начал свою работу Хор военной музыки Адмиралтейского батальона. В 1998 году Адмиралтейский оркестр перешел под юрисдикцию командира Ленинградской военно-морской базы.

Источник: ЗАКС
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