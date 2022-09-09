Фестиваль «День Дома», посвященный нашему городу и его архитектурному наследию, — это дополнительный повод заглянуть за фасады интереснейших исторических зданий, в которых сейчас располагаются библиотеки и музеи.

Каждый дом в Петербурге заслуживает изучения его истории. Мы относимся к петербургским зданиям уважительно, называя с прописной буквы - Дом, и рассказываем в ходе фестиваля горожанам об известных нам фактах.

Это ежегодная акция библиотек и учреждений культуры, проходящая по инициативе Библиотеки Голицына с 2015 года. В этом году акция пройдёт в восьмой раз: 17–18 сентября в библиотеках, и 24–25 сентября в музеях.

В ходе «Дня Дома» вы сможете посетить бесплатные обзоры по историческим зданиям, улицам и районам, услышать лекции петербургских писателей-краеведов, побывать на презентациях изданий о Петербурге, на квестах, а также на выставках книг и фотографий.

Петербургские библиотекари в этот день показывают свои исторические здания, в которых расположены их библиотеки, водят по районам, историю которых они изучают; организуют лекции знатоков города, представляют книги по истории Петербурга.

К фестивалю присоединяется все больше музеев, но девиз фестиваля прежний: Весь Петербург с вашим гидом-библиотекарем!

Сводная афиша будет опубликована 10 сентября, тогда же откроется предварительная запись на все мероприятия. Следите за информацией в группе «День Дома – 2022» ВКонтакте