Фестиваль "Новые книги о Петербурге"

28 ноября библиотека имени В. В. Маяковского в девятнадцатый раз проведет книжную ярмарку, на которой издательства и авторы представят новые издания об истории города. Кроме того, гостей фестиваля ждут презентации изданий, онлайн- и офлайн-встречи с авторами.

Участие в фестивале подтвердили более десятка издательств: «Аврора», ИД «Коло», «Паритет», издательский центр «Остров», «Крига», «Европейский дом», «Гийоль» и другие. Свои новые издания представят Российская национальная библиотека, Дворец творчества юных. Время работы книжной ярмарки — с 13:00 до 19:00. С учетом эпидемиологической ситуации, одновременно на ярмарке смогут находиться не более 50 человек. Эпидемия не помешает встречам читателей с авторами и издателями: они пройдут и офлайн, и онлайн. Лекторий фестиваля в этом году будет иметь формат TED — каждое выступление не более 20 минут.

Офлайн лекционная программа ждет гостей в Малом зале Центра искусства и музыки Библиотеки имени Маяковского на Невском, 20.

В течение дня сотрудники отдела петербурговедения расскажут о новых редких книгах о Петербурге, доступных теперь в сети — обновлениях электронной библиотеки «Петербургиана». Издательство «Аврора» поделится опытом экспедиций по старинным усадьбам Ленинградской области. Краевед Александр Чепель представит альбом, посвященный творчеству архитектора Александра Лишневского — автора знаменитого «Дома с Мефистофелем», дома Городских учреждений и других примечательных зданий. А исследовательница Татьяна Княжицкая расскажет о ходе волонтерской инвентаризации витражей Петербурга. Живые лекции будут также транслироваться в группе фестиваля ВК.

Часть программы будет доступна только онлайн, в эфирах группы. Для тех, кто в этот момент будет находится в стенах Невского, 20 выступления транслируют на экран в Малом зале.

Среди онлайн-лекторов директор и научный консультант музея «Керамарх» Константин Лихолат и Андрей Роденков, они представят новую книгу о керамическом заводе Харламова (серия «Знаменитые художники-керамисты России»). Исследовательница и генеалог Алла Краско презентует свою книгу о жизни крепостных крестьян в Шереметевском дворце «Фонтанный дом его сиятельства графа Шереметева». Краевед Елена Травина расскажет об опыте исследования старых дач и изданиях по истории Сестрорецка, Репина, Комарова и Зеленогорска, автором которых она является. Исследовательница Альмира Тагирджанова презентует путеводитель по многонациональному и поликонфессиональному Петербургу, городу-центру востоковедения «Петербург с восточным колоритом».

Закроет фестиваль онлайн-встреча с создателем самого крупного (249 тысяч подписчиков!) в России краеведческого Instagram-блога, соавтором самой продаваемой книги о Петербурге 2019-2020 годов «Истории петербургских домов, рассказанные их жителями» Максимом Косьминым. С ним сотрудники отдела петербурговедения побеседуют о его любимых книгах о Петербурге, и о том, как писать о городе современно и интересно.

Пандемия: всем гостям фестиваля необходимо носить маски, число одновременно присутствующих в одном помещении ограничено 50. За тем, чтобы число гостей не было превышено будут следить сотрудники центра петербурговедения Маяковки. Все лекции будут транслироваться онлайн.

Онлайн-трансляция: в группе события

Полная программа: по ссылке