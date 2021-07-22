Лермонтовка запускает бесплатную доставку книг

Теперь для того чтобы взять книги в библиотеке, читателям не обязательно ее посещать. Лермонтовка предлагает воспользоваться услугой бесплатной доставки книг по Адмиралтейскому и Центральному районам.
Так библиотека рассчитывает стать удобнее для пользователей и адаптировать услуги к современному образу жизни в мегаполисе.
Седельникова Яна Викторовна, директор МЦБС им. М.Ю. Лермонтова:
Чтобы оставить заявку, нужно заполнить специальную форму на сайте https://lermontovka-spb.ru/services/zakaz/ или позвонить в ближайшую библиотеку, назвать выбранные книги и адрес, по которому их нужно доставить. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно быть читателем Лермонтовки или иметь желание им стать, в этом случае сотрудники запишут вас в библиотеку при получении книг.
Доставка осуществляется по Центральному и Адмиралтейскому районам в будние дни с 13:00 до 17:00. Книги можно заказать домой или к месту работы. Единовременно заказать можно не более трех изданий.
Услуга «Лермонтовка идет» была запущена в 2020 году, но до сих пор бесплатной доставкой книг на дом могли воспользоваться только пенсионеры, многодетные семьи, маломобильные категории граждан. Теперь возможность воспользоваться услугой есть у всех желающих.
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова – это сеть библиотек в Центральном и Адмиралтейском районах города, которая насчитывает в своих фондах более 750 000 печатных изданий. Фонд библиотек включает в себя как художественную, отраслевую и учебную литературу для взрослых и детей, а также периодические издания.
Телефоны библиотек указаны на сайте: https://lermontovka-spb.ru/libraries/.