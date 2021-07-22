Лермонтовка запускает бесплатную доставку книг

Теперь для того чтобы взять книги в библиотеке, читателям не обязательно ее посещать. Лермонтовка предлагает воспользоваться услугой бесплатной доставки книг по Адмиралтейскому и Центральному районам.

Так библиотека рассчитывает стать удобнее для пользователей и адаптировать услуги к современному образу жизни в мегаполисе.

Седельникова Яна Викторовна, директор МЦБС им. М.Ю. Лермонтова:

«У жителей одного из самых читающих городов России не всегда есть возможность посетить библиотеку. Это происходит по разным причинам, работающим людям, например, просто неудобен график работы учреждений. Мы считаем, что «библиотека для всех» - это, прежде всего, библиотека удобная для всех. Поэтому мы запустили первую в Петербурге бесплатную доставку книг, доступную для всех читателей библиотеки».

Чтобы оставить заявку, нужно заполнить специальную форму на сайте https://lermontovka-spb.ru/services/zakaz/ или позвонить в ближайшую библиотеку, назвать выбранные книги и адрес, по которому их нужно доставить. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно быть читателем Лермонтовки или иметь желание им стать, в этом случае сотрудники запишут вас в библиотеку при получении книг.

Доставка осуществляется по Центральному и Адмиралтейскому районам в будние дни с 13:00 до 17:00. Книги можно заказать домой или к месту работы. Единовременно заказать можно не более трех изданий.

Услуга «Лермонтовка идет» была запущена в 2020 году, но до сих пор бесплатной доставкой книг на дом могли воспользоваться только пенсионеры, многодетные семьи, маломобильные категории граждан. Теперь возможность воспользоваться услугой есть у всех желающих.

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова – это сеть библиотек в Центральном и Адмиралтейском районах города, которая насчитывает в своих фондах более 750 000 печатных изданий. Фонд библиотек включает в себя как художественную, отраслевую и учебную литературу для взрослых и детей, а также периодические издания.

Телефоны библиотек указаны на сайте: https://lermontovka-spb.ru/libraries/.