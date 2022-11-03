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Питерец.ру » Культура » Выставка Яши Крайнего «НЮансы»

Выставка Яши Крайнего «НЮансы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В АРТМУЗЕ показывают многослойную фотоживопись Яши Крайнего

С 5 ноября в музее современного искусства АРТМУЗА начнет свою работу выставка «НЮансы». На вернисаже 11 ноября Яша Крайний лично представит около тридцати снимков в авторской технике.

Яша Крайний — это особый художник, обладающий своим, только ему присущим, узнаваемым видением мира. В его работах изображение реальности и одновременно некоего пространства, иной действительности, причудливым образом сплетаются воедино. Пропуская через себя отснятую материю, он волшебным образом трансформирует её в чистую эмоцию. Составленные из множественных послойных, наложенных друг на друга картинок, снимки, автор завершает рисунком, исполненным вручную в графическом редакторе. Временами получается вызывающе, а порой — нежно и загадочно.

«НЮансы» – хоть и выставка с явным эротическим подтекстом, за счет многослойных манипуляций с наложением других изображений приобретает совсем иную глубину. В результате удачного соединения живописного начала и цифровой визуализации рождаются очень необычные, и в той же мере привлекательные, истории, пропитанные мистикой и сексуальностью.

Рождественский Яков Ефимович родился в Ленинграде. Окончил художественную школу №190 при Мухинском училище. Член Союза художников России, Союза фотохудожников России, ЛитФонда России. Участник, как авторских, так и смешанных выставок. Призёр (серебро) международного фотоконкурса среди профессионалов IPA-2016 в номинации «Автопортрет». Выпустил двадцать каталогов по искусству для Союза художников России. По своим проектам оформил интерьеры нескольких учреждений и организаций в СПб. Автор четырёх книг прозы.

Выставка «НЮансы» Яши Крайнего продлится в АРТМУЗЕ до 2 февраля.

Вернисаж пройдет в присутствии автора 11 ноября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич

Источник: АРТМУЗА
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